Nintendo Switch 2 推出以來，任天堂便積極加強其反盜版措施，試圖打擊使用非法裝置與遊戲的行為，特別是針對使用 MIG 燒錄卡的玩家施以「BAN機」（封鎖主機）之處分，使其無法連接 eShop 或使用其他線上功能。不過，近日有玩家在網上分享，只是使用未經官方授權的 HDMI 線，也被「BAN機」。



買二手遊戲小心！

對於許多主機玩家而言，購買與分享二手實體遊戲一直是再自然不過的事。不少人會在通關後將遊戲賣出、與朋友交換，甚至從拍賣平台取得遊戲，這樣的方式不僅能節省成本，也有助於遊戲資源的循環利用。

在 Switch 2 上，買二手遊戲的方式卻可能暗藏風險。一

可是，在 Switch 2 上，買二手遊戲的方式卻可能暗藏風險。一些歐美玩家近日反映，在插入從初代 Switch 上取得的二手遊戲卡匣後雖然能正常遊玩並進行更新，但隔天卻收到主機遭封鎖的通知，導致無法再連接網路使用服務。這一情況的發生並非個別事件，而是有越來越多用戶表示遇到類似狀況。

表面上看來，這些二手遊戲均為任天堂官方發行的正版卡匣，理應不會對系統造成任何問題。然而，根據多位玩家與網路社群的討論，有人認為問題可能出在這些遊戲卡匣的過往使用紀錄上。有些卡匣的前任持有人可能曾透過不當手段對卡匣內容進行複製或備份，甚至可能用過盜版燒錄的方式將其複製至其他載體。當任天堂的線上反盜版機制偵測到同一遊戲序號同時出現在不同裝置上時，即便玩家本人並未從事任何非法行為，也會因為系統認定存在重複序號而觸發鎖機處罰。

使用未經任天堂授權的 HDMI 線同樣被 Switch 2 檢測到

連未授權配件都唔得？

不只是二手遊戲卡匣，有外國玩家分享，使用未經任天堂授權的 HDMI 線，用以「無須底座」直接把遊戲畫面投射到螢幕上。可是，同樣被 Switch 2 檢測到，而且被 Ban 機無法再線上遊玩和更新。不過，該玩家把情況去信任天堂解釋後，最後還是成功解 Ban，不過這麼嚴厲的政策，反而影響了一般玩家的遊玩體驗。