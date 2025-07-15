Switch 2對決Xbox Series S　幀率慘被碾壓　但2077神優化有驚喜

知名遊戲博主＠El Analista De Bits近日發布了一段視頻，對任天堂新一代主機Switch 2與Xbox Series S的性能進行了詳細對比。他指出，在深入比較後發現，總體來看，Switch 2在某些方面仍落後於Series S所提供的功能。



該博主通過多款遊戲在兩台主機上的運行表現來進行測試，其中包括賽博朋克2077（Cyberpunk 2077）、霍格華茲的傳承（霍格沃茨之遺，Hogwarts Legacy）、要塞英雄（堡壘之夜，Fortnite）等作品，並基於這些測試得出了上述結論。不過他也強調，主機性能並非影響遊戲表現的唯一因素，開發者的優化工作同樣起着關鍵作用。因此，兩款主機的實際表現會隨着遊戲不同而有所變化。

Switch 2與Xbox Series S遊戲畫面對比👇👇👇

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他提到，CDPR為Switch 2平台對賽博朋克2077進行了出色的優化，在畫質、紋理細節以及環境光遮蔽等方面幾乎達到了與Series S相當的水平。然而，Switch 2運行該遊戲時最高幀率為40fps，而Series S可以穩定在60fps。類似的情況也出現在Hitman（殺手）系列遊戲中。

此外，霍格華茲的傳承在Series S上的性能優勢更為明顯，尤其是在性能模式下，其表現顯著優於Switch 2。而在雙影奇境（Split Fiction）中，Switch 2僅能維持30幀的運行幀率，Series S則可以達到60幀。

當然，也有一些遊戲在Switch 2上的表現與Series S持平甚至更優。例如索尼克 x 夏特 世代重啟（Sonic the Hedgehog 3）在兩個平台上均能保持1440p分辨率和60幀的流暢體驗；得益於卡普空（Capcom）的針對性優化，Switch 2版街頭霸王6的畫質甚至超越了Series S平台。

總結來看，這位博主表示，儘管Switch 2在硬件性能上與Series S存在一定差距，但它兼具掌機與主機的雙重使用方式，並且在部分遊戲中能夠接近甚至超過Series S的表現，這樣的結果已經令人印象深刻。

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