任天堂Switch 2卡帶舔舐實驗　編輯連舔8天得出這結論：真的很苦

任天堂的Switch遊戲卡帶為了防止兒童和寵物誤食，表面塗有一種名為「苦味劑」的物質。



這種物質是世界上最苦的化合物之一，即使稀釋十億倍仍能感受到苦味，被廣泛應用於兒童玩具和藥品的防誤食設計中。

任天堂的Switch遊戲卡帶的苦味，你嘗過嗎？

Inside Games的一名編輯雖然沒有抽到Switch 2的主機，但決定以一種獨特的方式「參與」Switch 2的發售後，便開始了這場「舔卡帶」挑戰。

苦味劑慘烈體驗

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第一天，編輯舔了一下卡帶，發現苦味非常強烈，即使只是短暫接觸，苦味也會在嘴裏久久不散，編輯形容為「差點死了」。



第二天，苦味依然存在，其稱第一天是因為「到底有多難吃」的好奇心戰勝了求知慾，但第二天連這種好奇心都沒有，只剩下單純的難吃。



第三天，編輯發現卡帶的苦味依然如初，甚至更加強烈，已經找不到更多詞彙來形容這種苦味，「連詞彙量都消失的難吃程度」。



到了第四天，編輯決定改變方式，用手沾取卡帶表面的物質後再舔舐手指，結果發現苦味依舊。



第五天，編輯驚訝地發現，自己似乎已經「有點習慣了」這種苦味。



任天堂Switch 2苦味劑大考驗（x）

第六天，編輯懷疑自己是否已經舔掉了卡帶表面的苦味劑，於是又拿了一張新的卡帶嘗試，結果發現苦味依然存在，自己只是逐漸適應了這種味道。



在接下來的兩天裏，編輯發現苦澀的味道在口中層層疊加，甚至形成了一種獨特的「和諧」。



Switch和Switch 2的卡帶，表面都塗有一種名為「苦味劑」的東西。（nintendo）

隨後Switch 2的卡帶終於到貨了，品嚐一下發現苦味確實存在，最終編輯得出結論，Switch 2的卡帶雖然和初代一樣苦，但似乎並沒有初代那麼難以忍受，這可能是因為自己逐漸習慣了這種苦味。

不過其仍然警告說，卡帶的苦味是「真的、真的很苦」，並呼籲小朋友們千萬不要模仿這種行為。

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