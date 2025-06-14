微軟華碩聯手推PC掌機ROG Xbox Ally年底上市　硬體規格強悍曝光

微軟與華碩 聯手打造全新Xbox掌機！旗艦機型Xbox Ally X搭載最新發表的AMD處理器，配備24GB記憶體與1TB固態硬碟。



重點一：

微軟 (Microsoft) 與華碩 (Asus) 聯手打造全新Xbox掌機，旨在深度整合軟硬體，解決現有PC掌機普遍存在的軟體操作痛點。預定 2025 年節慶檔期推出。



重點二 ：

旗艦機型Xbox Ally X搭載最新發表的AMD Ryzen AI Z2 Extreme APU，配備24GB記憶體與1TB固態硬碟，硬體規格強悍。



重點三 ：

採用Xbox控制器人體工學設計提升握持感，並整合Steam等第三方平台遊戲庫，提供無縫接軌的一站式遊戲體驗。



PC掌機ROG Xbox Ally年底上市（xbox）

在PC遊戲掌機百家爭鳴的市場中，消費者總是在期待一款能克服軟體笨重、操控不適或遊戲庫限制的理想產品。如今，微軟 (Microsoft) 與華碩 (Asus) 的合作似乎正朝此目標邁進。

兩家公司共同發表專為Xbox平台設計的全新遊戲掌機： 「Xbox Ally X」與「Xbox Ally」 。外媒《IGN》報導指出，高階款Xbox Ally X憑藉深度軟硬體整合與強化的使用者體驗，

「有望在今年底聖誕假期檔期上市時，成為最接近完美的遊戲掌機。」

Xbox Ally X 搭載AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme 處理器，以及 24GB 記憶體，滿足對性能要求更高的遊戲。 （xbox）

依據微軟官方新聞稿，Xbox Ally X與Xbox Ally不僅透過專屬Xbox按鈕、簡化的應用程式介面，以及針對PC遊戲的自動優化，大幅改善了現有Windows掌機為人詬病的繁瑣設定問題，更在硬體效能上展現了強烈的企圖心，意圖擊敗目前市面上的PC掌機敵手。

Xbox Ally 搭載AMD Ryzen™ Z2 A 處理器，在性能和功耗之間取得平衡。 （xbox）

頂級硬體規格！挑戰次世代效能極限

Xbox Ally X的硬體規格是其最大亮點。作為頂級型號，它搭載了在今年CES 2025發表的AMD Ryzen AI Z2 Extreme APU (加速處理單元)，這是專為可攜式遊戲裝置設計的頂尖處理器，為現行ROG Ally X所用Z1 Extreme的下一代產品。搭配24GB的記憶體、1TB的固態硬碟以及80Wh的大容量電池，其效能潛力備受期待。

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而基礎版的Xbox Ally則採用Ryzen Z2 A晶片、16GB記憶體、512GB硬碟及60Wh電池。兩款型號均配備相同的7.0吋1080p IPS螢幕，支援120Hz更新率、可變更新率 (VRR) 與FreeSync技術，能有效減少畫面撕裂。

據《IGN》初步實測， Xbox Ally X於「Turbo模式」下，可以1080p高畫質設定執行《戰爭機器：重裝上陣》(Gears of War: Reloaded) 能全程穩定維持60 fps的流暢畫面 ，展現了其強大的圖形處理能力。

以下為Xbox Ally 和 Xbox Ally X 的硬體規格比較：

Xbox Ally 和 Xbox Ally X 的硬體規格比較（AI生成圖）

6大硬體亮點&差異一次看

處理器：Xbox Ally X 採用全新 AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme，擁有更多核心、更強GPU與NPU（神經處理單元），效能預估比 Ally 提升約 10~15%。



記憶體與儲存 ：Ally X 配備 24GB LPDDR5X-8000 記憶體與 1TB SSD，Ally 則為 16GB LPDDR5X-6400 與 512GB SSD，Ally X 適合需求更高的遊戲。



電池容量 ：Ally X 配備 80Wh 大電池，Ally 則為 60Wh，續航力更佳。



連接埠 ：Ally X 提供 USB4 Type-C（Thunderbolt 4 相容），Ally 則為雙 USB 3.2 Gen 2 Type-C，Ally X 擴充性更強。



控制器體驗 ：Ally X 有 Xbox Impulse Triggers（震動扳機），Ally 則為標準 Hall Effect 類比扳機，Ally X 操控回饋更豐富。



重量 ：Ally X 因硬體升級稍重（715g vs 670g）



Xbox Ally X與Xbox Ally硬件差異（AI生成圖）

人體工學再進化！關鍵是支援第三方遊戲庫

除了硬體效能，使用者體驗的革新是Xbox Ally系列解決市場痛點的關鍵。過往Windows掌機的操作體驗不佳，主要在於UI設計未針對掌機體驗設計，或是過度繁瑣的硬體設置選項，而Xbox Ally則透過運行特製的精簡版Windows系統來解決此問題。

據了解，該系統移除了非必要的背景程序，專注於遊戲效能。 更重要的是，全新設計的Xbox應用程式不僅易於用手把操作，還能匯入並整合玩家在Steam、Epic Games、GOG等第三方平台的遊戲庫，實現真正的一站式啟動器。

在設計上，Xbox Ally X的人體工學參考了Xbox控制器的握把，提供了絕佳的舒適度與操控感，手感甚至超越Steam Deck。然而，舒適的代價是其較為龐大的體積，是否影響其攜帶便利性，將是消費者需要權衡的取捨。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】