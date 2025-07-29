憑迷你四驅車 Mini 4WD 全球大熱的日本田宮模型(Tamiya／雙星模型)，前社長田宮俊作(Shunsaku Tamiya)於7月18日逝世、享年90歲。這位被譽為「迷你四驅車之父」的傳奇人物，1978年接棒營運家族的老牌模型廠，以獨到的見解和創新思考，從軍事汽車比例模型起家，再進軍RC遙控車市場，82年創作出瘋摩全球的「迷你四驅車」，其紅藍雙星品牌標籤，已成無數模型迷心中最經典的標誌。如今就來為你解構田宮俊作10個令「雙星」歷久不衰的10個秘訣。



鬼才中的實踐者｜能人所不能的田宮俊作

田宮俊作對全球汽車與軍事比例模型開發起到極大影響，60年代軍事模型仍以歐美產品為主，當時日本（包括田宮模型）只能引入這些比例不佳、成品粗糙的產品。而田宮俊作接手家族生意後，就做出多個打破行業先例的創舉，被模型界譽為「鬼才中的實踐者」。

迷你四驅車之父田宮俊作逝世｜帶領雙星模型80載歷久不衰10個秘訣

🔧 1. 全世界第一個把坦克履帶「一體軟膠成型」

早期軍事模型的坦克履帶幾乎都得一節一節組裝，對使用者相當困難。但田宮俊作決定投入巨資開發一體成型的軟膠履帶技術（例如1/35虎式戰車）。他說：「如果讓客人卡在履帶上放棄模型，那是我們的失敗。」這項技術當時幾乎沒有人敢嘗試，卻大幅提升了模型易組性，奠定田宮1/35軍事模型的霸主地位。

Tamiya 的皇牌模型1/35 Tiger 1 虎式戰車已不知推出過幾多改良版本。

👶 2. 「以使用者角度思考」的哲學

上文都提及，田宮在設計產品時非常重視入門新手體驗，他會親自模擬初學者的操作流程。例如，說明書的繪圖順序、包裝零件的方式都經過反覆試驗，力求讓每一位購買者，即使是新手，也能順利完成組裝。

田宮在設計產品時非常重視入門新手體驗，他會親自模擬初學者的操作流程。

🛠️ 3. 為了模型考察，親自飛往歐洲測量真車

現在3D Scan 及3D CAD 技術成熟，模型都能靠電腦起模，但在80年代，將真車縮細成模型尺寸，卻是扉肉眼及雙手開發，所以當時不少模型的比例都錯得離奇，與實物相差甚遠，這是田宮俊作不能忍受的事。他決定來一場「現場主義」的戰役，在製作德軍Tiger 1 虎式坦克模型時，田宮團隊因為找不到可靠的設計圖，田宮俊作竟親自飛往歐洲軍事博物館，帶著卷尺與相機，逐一測量實車尺寸，連螺絲位置也不放過。他甚至記錄油箱蓋的開合方向。這種職人精神，在當時的模型業界幾乎前所未有。這件事可以從其本人著作《田宮模型的仕事》中看到。

田宮俊作自傳《田宮模型的仕事》

🚗 4. 日本第一個製作1/12比例賽車模型的人

過去日本的老牌模型廠，不少都求求其其，只當模型的「呃細路」的玩物，但田宮俊作堅信：「要做出像展示品一樣的模型，才能打動成年玩家。」他們亦是第一家製作1/12比例F1賽車模型的公司（1960年代的 Honda RA273）。這是一個大膽的創舉，因為當時1/12比例幾乎沒人嘗試，模具開發成本高、難度極大。這個系列後來也成為高級模型收藏者的最愛。

雙星是第一家製作1/12比例F1賽車模型的公司（1960年代的 Honda RA273）

🏁 5. 引領 RC 車（遙控模型車）的革命

田宮俊作又覺得雙星的模型產品不能只集中在靜態收藏品，還可以「跑起來」，在 1970～80 年代它的將模型技術應用到電動遙控車（RC car），推出如「草蜢（The Grasshopper）」、「黃蜂（Hornet）」以及真四輪驅動的「迴力鏢（Boomerang）」等劃時代作品，這些車不只是玩具，而是兼具高性能與可組裝樂趣的精品，成為全球 RC 運動熱潮的開端。

雙星模型在 1970～80 年代它的將模型技術應用到電動遙控車（RC car），推出如「草蜢（The Grasshopper）」、「黃蜂（Hornet）」等劃時代作品

🖌️ 6. 重視盒繪｜一個封面一個故事

田宮模型很早就重視「盒繪」，竟然好的盒面插圖本身就帶出一個故事，能夠吸引玩家購買產品，自60年代開始起用插畫師繪製模型盒面box art，比如小松崎茂、上田信、高荷義之等都是日本一等一的盒繪大師，真的令模型包裝盒都成為一件藝術品。而在雙星軍事模型誕生50周年時，田宮增推出過「TAMIYA BOXART BEST COLLECTION」畫集，非常值得收藏。

雙星軍事模型誕生50周年時，田宮增推出過「TAMIYA BOXART BEST COLLECTION」畫集，非常值得收藏。

📏 7. 1/35 軍事模型標準的制定者

今天1/35比例是軍事模型的世界標準，但這不是歷史約定，而是田宮自創。起初是因為 RC 坦克需要空間裝電池與馬達，於是他們取了一個能容納機構又外形適中的比例（1/35），卻意外造就一個全球模型界都跟隨的黃金比例。

今天1/35比例是軍事模型的世界標準，但這不是歷史約定，而是田宮自創。

🛞 8.迷你四驅車竟因他視力退化而起

田宮俊作提到，許多產品是在「沒有調查報告」的情況下直接決定開發，例如初期的軍事模型系列；而更佳例子就是迷你四驅車了。原來田宮俊作在80年代因視力衰退，組裝模型非常吃力，而他切身處地的想到，一定有很多人跟他一樣，希望享受簡單步驟就能完成的模型，於是發表了mini 4WD 迷你四輪驅動的前身：Ford Ranger 以及 Chevrolet Pickup，全都是連小朋友也能輕鬆完成的產品。

mini 4WD 迷你四輪驅動的前身：Ford Ranger 以及 Chevrolet Pickup

📺 9. 最早玩多媒體．Road Show宣傳

之後田宮更想，將自己手上皇牌遙控車產品簡化，只在簡單的車身底盤內加上摩打、電池、齒輪、車輪，放上迷你賽道上比賽，成為我們都耳熟能詳的迷你四驅車mini 4WD。田宮更連續推出漫畫《四驅小子》及《四驅兄弟》等動漫帶動熱潮。

我們都耳熟能詳的迷你四驅車mini 4WD

再加上大量於商場、模型店、大型電器店鋪比賽，在社區內帶動玩車風氣，並在後來規範了各種賽例，更以真人扮演「四驅戰士」大哥哥，在兒童雜誌教細路改車，各式官方補品賺翻天。迷你四驅車從此不再是大車的副產品，甚至青出於藍創造了自己的文化，成為不少80、90後的細路的集體回憶。

🌏 10. 全球化視野與參展行銷的先見之明

早在1960年代，田宮就積極參加海外模型展覽會，將日文說明書翻譯成英文、德文等語言，在歐洲和美國市場建立品牌形象。他了解「品質只是入門票，品牌才是護城河」。這種國際化策略讓田宮成功打入世界市場，也讓「MADE IN JAPAN」成為品質象徵，良好風氣轉承至今。

雙星模型讓「MADE IN JAPAN」成為品質象徵，良好風氣轉承至今。

此外，田宮俊作本身也擔任了「日本模型協會」的會長，長年支持日本模型界的團結發展。他曾在2008年退位交棒，一度將社長職務交棒給女婿的田宮昌行，但由於田宮昌行在 2017 年病逝之故，田宮俊作重當社長一職，至去年才將社長一職交棒到孫女婿，現年 38 歲的田宮信央（Nobuo Tamiya）。而他今人，去到2025年5月依然在靜岡模型展中仍然擔任嘉賓。