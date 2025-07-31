他媽哥池期間限定鎮荃灣萬呎打卡活動直擊｜PopUp掃搶手貨Tamagotchi Paradise｜電子寵物Tamagotchi（他媽可池機）在1996年橫空出世，全球大賣4000萬部，打救了當時生意低迷、幾乎要跟SEGA合拼的BANDAI。原來，這款懷舊小玩物近年又再翻hit，每年一款新主機都被少女們搶購一空，今年7月上市的新款Tamagotchi Paradise，在日本和香港都一機難求。想買機的您要注意了！



由2025年8月1日至8月31日，荃灣D‧PARK 有個佔地10,000呎的「Tamagotchi 期間限定鎮」，除了打卡位和小遊戲，最重要是有Pop Up Store 限量發售Tamagotchi Paradise，以及超過40款周邊、亞洲限定精品。HashTECH 01記者近日跟小學開始就迷上他媽哥池的日系女團 axdict 成員 Nemu （IG連結）去打卡掃貨！

左起：日系女團 axdict 成員 Nemu 、他媽哥池吉祥物Mametchi、大會Model。（鍾世傑 攝）

Mametchi見面會互動合照😆

他媽哥池最標誌性的寵物吉祥物，將於8月2日及8月16日限定現身，與粉絲互動及合照。具體出場時段請留意D·PARK及Tamagotchi官方社交平台公布最新消息，屆時記得預早到場，搶先與可愛角色合影留念！😍

超萌打卡位！2米高蛋殼＋五大人氣角色現身😆

一走入「Tamagotchi 期間限定鎮」，Nemu已經被2米高的巨型Tamagotchi蛋殼震懾住！旁邊還有Mametchi、Kuchipatchi等五大人氣角色立牌及3D公仔，仿佛跌進了電子寵物的遊戲世界，配色跟設計都非常可愛，Nemu 一見到就超興奮地瘋狂自拍，還可以拍reels扮餵食、當「鏟屎官」！（為寵物定時清理便便，是他媽哥池的一大特色玩法）

超萌打卡位！2米高蛋殼＋五大人氣角色現身（鍾世傑 攝）

超萌打卡位！2米高蛋殼＋五大人氣角色現身（鍾世傑 攝）

小遊戲人人啱玩＋女fans必影人生四格自拍

今次「他媽哥池期間限定鎮」除了適合熱愛Tamagotchi 的日系少女，大家都知D PARK是出了名的「親子商場」，自然也有些小遊戲適合小朋友玩。在「七大遊戲城鎮場景」中，小朋友可挑戰滑梯、彈床、波波池、三輪車等，大人就有一些「冒險樂園」風格的小遊戲，任何人都能參與享受。

小遊戲人人啱玩（鍾世傑 攝）

不過Nemu都沒有失望，因為還一些，以及女生最愛的期間限定他媽哥池版「人生四格」自拍機，換上Tamagotchi限定相框後，拍出來的效果實在太搞笑太可愛。

女生必影Tamagotchi限定相框人生四格自拍（鍾世傑 攝）

女生必影Tamagotchi限定相框人生四格自拍（鍾世傑 攝）

場內未設有打印機，但可以影低QR Code，將相片下載到手機。

40+款限定精品登場！Pop Up Store 必搶手信

走到Pop Up Store，Nemu整個人像進了寶藏倉庫！由全新Tamagotchi Paradise主機、紫色天空、粉紅大地系列，到亞洲限定版Original及各款角色毛公仔、盲盒、斜揹袋、鑰匙扣，超過40款周邊一字排開。還有DIY水晶手帶和拼圖工作坊，買手信的同時玩埋手作，連我都忍唔住敗家！記得活動期間還有Mametchi粉絲見面會和集印換禮物，粉絲們千萬不要錯過！

全新Tamagotchi Paradise主機、紫色天空、粉紅大地系列（各＄369.9／每1每日每色限買1部）

還有其他「巨Q」的他媽哥池飾物、主機、玩具精品賣。（鍾世傑 攝）

還有其他「巨Q」的他媽哥池飾物、主機、玩具精品賣。（鍾世傑 攝）

活動情報



D‧PARK x Tamagotchi「期間限定鎮」

日期：2025年8月1日至8月31日

時間：星期一至五：下午1時至晚上7時／星期六及日：中午12時至晚上8時

地點：D·PARK中庭及L1室內草地

必玩亮點：

Tamagotchi主題充氣彈床（免費入場）

三輪車樂園、七大遊戲場景

五大角色巨型立牌打卡

「Tamagotchi 人生四格」自拍機

Mametchi見面會（8月2日及16日，指定消費換領合照劵）

DIY手作工作坊（逢週末，消費滿$300參加）

DIY手作工作坊逢週末舉行，消費滿$300即可參加。（鍾世傑 攝）