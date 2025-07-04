百變小櫻展香港站直擊｜為慶祝《百變小櫻Magic Card》漫畫版連載25週年而舉辦的「百變小櫻展 - 魔法美術館」亞洲巡迴展已經來到香港旺角 INCUBASE Arena，記者跟小櫻的TO（第1粉絲）知世，一起進場直擊這華麗又可愛的魔法之旅。



「百變小櫻展 - 魔法美術館」給記者的第一印象是很有夢幻少女心，魔法書房、花之部屋、5套知世為小櫻打造的精美服裝、看CLAMP的200張複製原畫，全部展品都很可愛、很浪漫，氛圍跟一般的動漫主題展有點不同，相信《小櫻》的fans會看得很高興。今次同記者一起走進小櫻魔法世界的知世，是香港Cosplayer 慧慧，她很快也會在IG上載reels短片。（慧慧IG連結）

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©️CLAMP, ShigatsuTsuitachi CO.,LTD./KODANSHA

櫻花通道｜走進小櫻魔法世界

大門口像個櫻花樹森林，未入展覽已經可以打卡了。進場時記得拿取印仔收集小卡，集齊分佈於展覽6個小區的主角印仔，即可在離場時得到小禮物：Clear Card 書籤（7月開展一款、8月會再轉款。）

大門口像個櫻花樹森林，未入展覽已經可以打卡了

進場時記得拿取印仔收集小卡，集齊分佈於展覽6個小區的主角印仔

即可在離場時得到小禮物：Clear Card 書籤（7月開展一款、8月會再轉款。

Sakura meets Magic｜一切開始的書房

第1個場景「一切開始的書房」有很多比人還要高的巨型立體魔法書，封面可以用來自拍打卡，而背面是很多關於《百變小櫻》的設定資料、以及原作者CLAMP給讀者的感言，且有齊日文／英文／中文版本，記得要好好欣賞。

第1個場景「一切開始的書房」有很多比人還要高的巨型立體魔法書

封面可以用來自拍打卡，而背面是很多關於《百變小櫻》的設定資料

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之後有一個小型影院，播出為百變小櫻展特製、由基路仔做主角的短片，記得這個區域可以影相但不能拍攝影片呀。

小型影院，播出為百變小櫻展特製、由基路仔做主角的短片

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萬人合製｜花花宇宙

再來有一個相當特別的地區，入場者可以獲得一張「花花貼紙」，可自由張貼在牆壁或地上，合力製作一個愈來愈美麗的「花之房間」，算是全個展覽中互動元素最重的一個區域，不過就略嫌跟小櫻的主題沒太多關係（除了櫻花也是花）。

入場者可以獲得一張「花花貼紙」，可自由張貼在牆壁或地上

合力製作一個愈來愈美麗的「花之房間」

知世的工房｜欣賞5套1:1實物小櫻戰衣

下一區假設是知世的衣裝工房，展出5套知世精心為小櫻設計縫製的1:1實物戰鬥服裝，除了最基本的粉紅色＋天使翼服裝，還有多套少見的款式；每套戰鬥服旁邊都有相應的CLAMP插畫，代表了知世對小櫻無盡的愛與創意。

知世的衣裝工房，展出5套知世精心為小櫻設計縫製的1:1實物戰鬥服裝

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迷宮原畫區｜飽覽200幅CLAMP原畫

再來就是「百變小櫻展：魔法美術館」的重點「迷宮原畫區」，它將分前期（7月5日至7月31日）和後期（8月1日至8月31日）展出共約200幅CLAMP老師的複製原畫；有漫畫內頁、彩稿、海報原畫等等，雖然只是複製品，但有細心分開各個章節，又或是小櫻與小狼、小櫻與知世等主題，粉絲應該會看得不捨得走。（留意原畫區禁止拍攝）

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集體回憶｜我們看過的小櫻漫畫

你當年有沒有實時看《百變小櫻》漫畫版連載？有買過漫畫雜誌《なかよし》嗎？其中一個展區「記錄的部屋」擺放了由第1期開始的《小櫻》漫畫單行本，以及《なかよし》隨書附送的小禮物，勾起不少人的回憶。

「記錄的部屋」擺放了由第1期開始的《小櫻》漫畫單行本

「記錄的部屋」擺放了由第1期開始的《小櫻》漫畫單行本

還有連載雜誌《なかよし》隨書附送的小禮物，勾起不少人的回憶。

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「記錄的部屋」內還有超巨型的小櫻畫像及真人身高立牌，加上房間中央的魔法陣地毯，處處都是打卡位。

「記錄的部屋」內還有超巨型的小櫻畫像及真人身高立牌，加上房間中央的魔法陣地毯，處處都是打卡位。

「記錄的部屋」內還有超巨型的小櫻畫像及真人身高立牌，加上房間中央的魔法陣地毯，處處都是打卡位。

「記錄的部屋」內還有超巨型的小櫻畫像及真人身高立牌，加上房間中央的魔法陣地毯，處處都是打卡位。

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咭牌的房間｜卡牌的秘密世界

接下來的特別展區「咭牌的房間」又是打卡必影，銀色反光鏡風格的房間內擺放了全套「古羅卡」、「小櫻卡」到「透明卡」，讓粉絲們近距離欣賞這些充滿魔法力量的珍品 ，你又認出幾多張？

接下來的特別展區「咭牌的房間」又是打卡必影

房間內擺放了全套「古羅卡」、「小櫻卡」到「透明卡」

此外，會場內更設有約3米高的基路仔，供粉絲一起合影，留下珍貴的魔法回憶。

此外，會場內更設有約3米高的基路仔，供粉絲一起合影，留下珍貴的魔法回憶。

此外，會場內更設有約3米高的基路仔，供粉絲一起合影，留下珍貴的魔法回憶。

小櫻展限定精品

此外入場者還可以去展覽的Pop Up Store，購買日本版／韓國版／香港版展覽紀念品，產品類型都好少女，多數是postcard、文具、可愛的手機繩、匙扣，還有不少抽選式的盲盒小物。記者就買到想使用「魔法小卡」，你可以想像產品有多精美。

入場者還可以去展覽的Pop Up Store，購買日本版／韓國版／香港版展覽紀念品

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百變小櫻主題特色餐飲

離場前記得上B1層，經過《Dan Da Dan》Pop Up Store後，還有INCUBASE Arena裡的主題咖啡廳也將在展覽期間推出以《百變小櫻》為主題的特色餐飲，有4款角色飲品，以及4款賣相非常之好的甜品。

以《百變小櫻》為主題的特色餐飲

4款賣相非常之好的甜品

4款賣相非常之好的甜品

4款賣相非常之好的甜品

4款賣相非常之好的甜品

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玩後感：小櫻的魔法回憶歸來了

參觀完展覽後，記者真的很開心，這「百變小櫻展：魔法美術館」不僅僅是另一場動漫IP主題展；它更像是CLAMP為勾起讀者童年回憶的魔法聚會，展品全都很用心、很細緻精美。無論是忠實粉絲，還是對《百變小櫻》充滿好奇的新讀者，都會樂在其中。

「百變小櫻展：魔法美術館」展覽詳情

活動日期：2025年7月5日至2025年8月31日（前期為2025年7月5日至7月31日；後期為2025年8月1日至8月31日）

開放時間：11:00AM－10:00PM（最後入場時間為09:00PM）

地點：旺角創興廣場地庫B2 INCUBASE Arena

體驗時間：45分鐘



【早鳥門票資訊】

早鳥雙人票｜HK$168/套

早鳥特典單人票｜HK$210/套



- 早鳥開賣時段: 即日 至 2025年7月4日23:59（香港時間）為止

- 購買早鳥門票的人士，入場時會收到實體門票。

- 購買雙人票的2人必須一同進入展覽場地

- 早鳥特典單人票包含1張入場票及展覽畫集，展覽畫集數量有限，售完即止



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百變小櫻展香港站門票$168起 一方法額外多9折換購

百變小櫻展香港站門票分為 早鳥預售 及 展期門票 兩個階段，2025年7月4日或之前，就可以早鳥優惠低至76折預購雙人及特典套票，人均只須$84起。現經《01空間》以01積分可享額外高達9折換購。👉 會員積分9折換購門票

A. 早鳥門票

早鳥雙人票｜HK$168/套

早鳥特典單人票｜HK$210/套

- 早鳥開賣時段: 即日 至 2025年7月4日23:59（香港時間）為止

- 購買早鳥門票的人士，入場時會收到實體門票。

- 購買雙人票的2人必須一同進入展覽場地

- 早鳥特典單人票包含1張入場票及展覽畫集，展覽畫集數量有限，售完即止

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B. 展期門票

展期單人票｜HK$110/張

展期學生票/優惠票｜HK$88/張

展期特典票｜HK$220/套

- 學生票/優惠票入場需持有有效學生證正本 或 相關證明文件作實

- 展期特典票包含1張入場票及展覽畫集。如特典票在預售期間售罄，則展期特典票將不再推出。

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