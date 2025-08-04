香港人、中國人以後在日本租民宿，被要求先預付鉅額按金的話，不要怪日本人差別待遇，要怪就怪這些害群之馬！近日一位經營多家民宿的房東，在X上貼圖大吐苦水，指有「某國人」租用其民宿，退貨時慘變垃圾屋！滿屋都是 Pokemon Card 新擴充包「ポケモンカード メガブレイブ」的包裝垃圾！



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原來近年 Pokemon Card 炒風強勁，有限制炒家入貨，均需要正式日本住址才能購買，所以不少外國炒家，就租用日本民宿，並以該地址收件，並在房中開卡，再將將剩餘的紙皮箱、包裝紙、沒有價值的白卡丟置、不顧而去。苦主表示清潔費不菲，更阻礙下一手住戶入宿，損失慘重！有網民呼籲這類無人管理的民宿，以後遇「某國人」入住時，要先收鉅額按金，等查看過無問題才退訂！

X@makozero1

日本民宿慘變垃圾屋掉滿寶可夢卡｜房東：某國人租房將收鉅額按金

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網民看到相片後，還以為是AI改圖，後來才知道近期日本推出了MEGA進化系列Pokemon Card，由於炒風勁有利可圖，吸引不少外國炒家入貨。這些相片是如假包換的慘況。不單要花錢請人清理，還要代為分量可燃／非可燃垃圾。

日本民宿慘變垃圾屋掉滿寶可夢卡｜房東：某國人租房將收鉅額按金

這類民宿一般為無人管理，業主本身並不住在左近，只利用email聯絡，提供入室電子鎮密碼，垃圾及清掃本來是由租客負責，大家講個信字。此事定必影響「某國人」在業主心中的印像。他表示日後或不租給外國人，就算租也要收鉅額按金。

日本民宿慘變垃圾屋掉滿寶可夢卡｜房東：某國人租房將收鉅額按金

房東還整理了很多完好無缺的Pokemon Card，有同好看圖後還感到很氣憤：「在相片中感受不到對Pokemon的愛，滿滿就是炒風銅臭。」有女兒愛好Pokemon Card的爸爸還開玩笑安慰苦主：「我女兒不嫌棄白卡的，我叫她來幫手清潔，你送卡給她當報酬就不算請童工了。」

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