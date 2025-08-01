香港動漫節2025（ACGHK2025）雖已曲終人散、明年再見，但網上戰線卻仍然燒得很旺，事源1名女性Cosplayer（角色扮演者）接受傳媒訪問，被指酷似藝人曾志偉，連日遭截圖嘲笑；好在仍有不少Threads民文為他打氣，但戶口有藍剔認證，確認為百萬訂閱YouTuber「Jason 大J」本尊的戶口(@hunggy9527)，竟繼續留言笑事主「唔係cos緊曾志偉？」引發大量脆友以牙還牙，拿大J不育的痛點還擊。



仲未搶到BLACKPINK演唱會飛！仲有機會！😍

到HopeGoo消費5單即有機會贏門票！🔑

動漫節女Cosplayer撞樣曾志偉？遭網絡欺凌 本尊2點霸氣反擊獲讚

Threads 截圖

Threads 截圖

大J是香港早期爆紅的YouTuber之一，14，15年前早打玩《Minecraft》打機成名，所以不時被嘲只有「小學雞」（小學生）觀眾歡迎，當時看他節目的網民，正時配在活躍於動漫節的一代，身為擁有百萬級粉絲的網紅，在社交平台上的隨意評論，很容易引發跟風效應，對被評論者造成巨大心理壓力：「無品，百萬YouTuber前輩都係咁講，網路欺凌竟然可以平常化？」

今次事件正好反映了網址文化中「什麼是可接受的玩笑」依然存在重大分歧，Threads民竟炙，針對一個人天生或無法改變的樣貌和身高特徵進行嘲笑，無論對象是誰，都容易踩踏尊重的底線。他們更反過來笑大J的光頭似藝人徐錦江在《南洋十大邪術》中的「龜頭人」造型。

網民笑大J光頭似藝人徐錦江在《南洋十大邪術》中的「龜頭人」造型。

此時大J繼續還擊，張貼一張曾志偉的《精裝追女仔》劇照，令不少他的舊觀眾失望：「幾年沒睇大J就變成咁，身為公眾人物居然咁沒品，取笑coser所做的努力，好失望。」但大J卻回應「有咩問題」

大J繼續張貼一張曾志偉的《精裝追女仔》劇照

網民指：「你可以笑當事人不會化妝、假髮和服裝不合格，但也不應該將她天生且改變不了的樣貌和身高去開玩笑」，更開始「以牙還牙」拿大J與太太的不育問題反擊，原來兩人努力「做人」多年，還曾豪花30萬美元請代母產子失敗，仍未能有下一代：「以前唔明點解咁多人憎你 依家明啦！身為百萬youtuber帶頭人取笑人 可唔可恥？咁嘅品行仲想生養小朋友？唔知如果你第時生左個女 佢俾人笑似曾志偉 你會有咩感受呢？」

Threads 截圖

大J似乎被擊中「痛點」，長文反擊指：「咪X扮聖人，換咗個主角同地點係台灣/日本/韓國動漫節，你咪一齊笑埋一份。香港就係神聖不可侵犯唔笑得㗎？」暗指香港網民以「香港人要撐香港人」為由情勒，不準別人開玩笑。

YouTuber大J擲30萬美金美國找代母產子 引發道德爭議

網民以大J豪花30萬美元請代母產子失敗的事件還擊

一石擊千浪，此舉引來更大反動，眾人認為大J的發言只是掩飾他不尊重公眾人物身份，以自己影響力去攻擊一個學生Coser，此後全網洗版式以「cos龜頭」和「冇仔生」兩點去恥笑他，又指：「佢冇仔生都好過生仔冇屎忽既」但也有人認為整個反擊已經過火，指網民恥笑事主樣貌，跟公審大J不育同樣是集體欺凌：「佢係youtuber，所以就代表你地可以繼續去攻擊、審判公眾人物嘅私生活言論？」輿論往往會覺得「公眾人物應有更高道德標準」、「公眾人物活該被批評」為由對其進行更激烈的攻擊。

不知道大家又有甚麼看法？網民跟大J各自的論點你又支持那邊？

Threads 截圖

Lisa新寵Monchhichi 8個冷知識｜已婚上過太空、底蘊強Labubu百倍