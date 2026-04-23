4月高達模型重頭作：HG 阿利宙斯／HG Ξ高達快將於4月25日上架，接下來再看看4月至6月，2026年第2季還有甚麼必買BANDAI模型，準備清空家中山積，迎接新貨入櫃。



2026年4月高達模型新品推介：改版 HG Ξ高達（柯西高達）與HG 阿利宙斯

4月25日會有兩款大作同步上架。首選絕對是電影《瑟茜的魔女》版本的 HG 1/144 Ξ高達（柯西高達）。這款定價7,700日圓（約HK$385），與上個版本最大分別是加配了爆面具後的「高達樣頭雕」，加上全新起模的萊福槍以及盾牌上的戰損細節，白色膠料的用色也有調整，細節位亦交足功課。

《瑟茜的魔女》版本的 HG 1/144 Ξ高達（柯西高達）價7,700日圓（約HK$385）

《瑟茜的魔女》版本的 HG 1/144 Ξ高達（柯西高達）價7,700日圓（約HK$385）

《瑟茜的魔女》版本的 HG 1/144 Ξ高達（柯西高達）價7,700日圓（約HK$385）

另一重頭戲當然是同系列的 HG 1/144 阿利宙斯+ 量產型ν高達套裝，這部包裝盒尺寸達到HG 毀滅高達級數的巨無霸，拆開重重外甲後，入面竟然隱藏了一部完整的HG 量產型ν高達 (不過有傳是貼紙地獄、分色不夠足)，定價達到13,200日圓（約HK$660），喜歡重型裝甲的玩家一定會心動。

HG 1/144 阿利宙斯｜13,200日圓（約HK$660）

HG 1/144 阿利宙斯｜13,200日圓（約HK$660）

HG 1/144 阿利宙斯｜13,200日圓（約HK$660）

HG 1/144 阿利宙斯｜13,200日圓（約HK$660）

HG 1/144 阿利宙斯｜13,200日圓（約HK$660）

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HG 1/144 阿利宙斯｜13,200日圓（約HK$660）

30MP女角系列模型，推出《新世紀福音戰士》中的式波明日香，分色細緻之餘，附送大量不同表情的面部parts。4,400日圓（約HK$220）

30MP 《新世紀福音戰士》 式波明日香 4,400日圓（約HK$220）

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2026年5月高達模型發售情報：高曼專用梅薩M01型

5月檔期相對集中，目前只有一款 HG 1/144 梅薩M01型（加曼機）登場。早前推出的普通版梅薩已經相當受歡迎，這次高曼專用機換上專屬配色及新武裝，素組出來的效果已經充滿壓迫感。（5月30日發售／定價3,740日圓／約HK$187）

HG 1/144 梅薩M01型（加曼機）（5月30日發售／定價3,740日圓／約HK$187）

HG 1/144 梅薩M01型（加曼機）（5月30日發售／定價3,740日圓／約HK$187）

《星球大戰》劇集《曼達洛人》主角Mando 曾推出過電視版造型模型，配合5月上映的電影版《STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU》，將再加推修改了細節的1／12角色模型套裝，最大特點是加入同比例的「尤達BB」古古（GROGU）。（5月22日／4,730日圓／約HK$240）

1／12《STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU》（5月22日／4,730日圓／約HK$240）

1／12《STAR WARS: THE MANDALORIAN AND GROGU》（5月22日／4,730日圓／約HK$240）

2026年6月必買高達模型清單：RG 1/48 機動警察 英格倫 AV-98Plus

6月的科幻模型選擇更多，不單有高達及裝甲騎兵，以及萬代多年未有新模型推出看《機動警察 Patlabor EXY》新版RG英格倫 AV-98Plus，它不單有極多細節，可開啟的駕駛倉，以及標誌性的大型左輪手槍收納結構。（6,050日圓／約HK$300)

RG 1/48 機動警察 英格倫 AV-98Plus（6,050日圓／約HK$300)

RG 1/48 機動警察 英格倫 AV-98Plus（6,050日圓／約HK$300)

RG 1/48 機動警察 英格倫 AV-98Plus（6,050日圓／約HK$300)

RG 1/48 機動警察 英格倫 AV-98Plus（6,050日圓／約HK$300)

重製版HG 沙漠高達改EW版

高達粉絲最期待 HG 1/144 沙漠高達改 EW 終於面世（6月發售、詳細定價及日期未公佈），但款模型包括標誌性的電熱彎刀以及使用軟膠製的防護披風，絕對是《W》迷必買之選。

HG 1/144 沙漠高達改 EW（6月發售、詳細定價及日期未公佈）

HG 1/144 沙漠高達改 EW（6月發售、詳細定價及日期未公佈）

同日還有一款《高達GQuuuuuuX》版 HG 1/144 漢布拉比（GQ），不但還原了機體的變形系統，更附送「海蛇」及專用狙擊步槍。雖然GQX系列模型已經劈價劈到cry，但這款機體造型超帥，一定會被搶購。

《高達GQuuuuuuX》版 HG 1/144 漢布拉比（GQ）（6月發售／2,860日圓／約HK$145)

《高達GQuuuuuuX》版 HG 1/144 漢布拉比（GQ）（6月發售／2,860日圓／約HK$145)

HG《裝甲騎兵》系列模型推出粉紅色機身的「ATM-09-GC Brutishdog」，基本板件跟已推出的「眼鏡犬」相約，但右手就換成了機關槍手。（6月發售／4,180日圓／約HK$210）

HG《裝甲騎兵》ATM-09-GC Brutishdog （6月發售／4,180日圓／約HK$210）

HG《裝甲騎兵》ATM-09-GC Brutishdog （6月發售／4,180日圓／約HK$210）

HG《裝甲騎兵》ATM-09-GC Brutishdog （6月發售／4,180日圓／約HK$210）

6月尾還有《孤獨搖滾》角色模型「30MP 伊地知虹夏」，「團結Band」鼓手兼發起人伊地知虹夏的組合包括了一整套鼓，分量十足。這系列返貨極少，連日本都供不應求，只要見到現貨已經當你贏了。（6月發售／5,940日圓／約HK$300）