高達閃光之凱薩衛2 瑟茜的魔女（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女）3月12日香港上映！截至3月15日，香港區票房已超過200萬港元，叫好叫座。

由於第一集上映時正值疫情爆發，不少人當年只能在 Netflix 觀看，聲畫觀感難免大打折扣。續集終於經 Medialink 引入香港上映，更同時有2D/4DX/iMAX版本（第一集電影亦會在3月5日起在香港上映 4DX │MX4D │ Dolby Cinema版本），今集「不孝子」凱薩衛將會面對新型敵機Alyzeus，大戰緊張刺激，高達迷記得入場感受大銀幕帶來的震撼。



《機動戰士高達 閃光之凱薩衛 瑟茜的魔女》電影的日本票房已突破 22.4 億日圓，動員人數超過 134 萬，實屬今年萬眾期待之作。香港區於3月12日首映，單日開畫票房已迫近港元50萬！早前羚邦映畫更舉行特別優先場，有羚邦集團有限公司主席兼行政總裁趙小燕女士，以及萬代南夢宮亞洲有限公司(Bandai Namco Asia) 董事藤田寬之先生擔任嘉賓，場內更有問題遊戲，送出BANDAI生產的《機動戰士高達 閃光之凱薩衛 瑟茜的魔女》HG版模型。

《高達閃光之凱薩衛2瑟茜的魔女》香港區於3月12日首映，單日開畫票房已迫近港元50萬！

早前羚邦映畫更舉行特別優先場，有羚邦集團有限公司主席兼行政總裁趙小燕女士，以及萬代南夢宮亞洲有限公司(Bandai Namco Asia) 董事藤田寬之先生擔任嘉賓。

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閃光的凱薩衛續集：為何劇情讓人感到如此沉重？

《高達閃光的凱薩衛》改編自原作者富野由悠季的同名小說，作品本身帶有強烈的悲劇屬性，其結局之慘烈更是眾所周知，因此從第一集起就有種令人喘不過氣的壓迫感。今集《瑟茜的魔女》延續了前作那種大人的、現實的政治氛圍，英雄主義成分微乎其微，取而代之的是理想與現實的瘋狂拉鋸。哈薩衛在片中展現的焦慮感極具感染力，尤其在面對連邦政府腐敗與自身恐怖活動帶來的罪惡感時，心理描寫極為細緻入肉。網上不少影迷均表示，這部作品更像是一部探討社會矛盾的深度電影，而非單純的機器人動畫，不過亦有人嫌文場比上集更多。

高達閃光的凱薩衛2 瑟茜的魔女影評：大戰新機 Alyzeus 神級作畫

琪琪的魔女魅力：她到底是在救贖還是毀滅哈薩衛？

女主角琪琪（Gigi）在今集的表現絕對是最大亮點。她的存在感比第一集更強，那種遊走於哈薩衛與簡尼斯（Kenneth）之間的神秘感，完全無愧於「魔女」之名。片中更有不少關於她細緻動作與更衣的鏡頭，作畫水準高得驚人。琪琪的直覺似乎早已預見哈薩衛悲劇性的命運，她不斷試圖干預哈薩衛的決定，背後到底是出於愛，還是另一種形式的報應？

琪琪的魔女魅力：她到底是在救贖還是毀滅哈薩衛？

阿寶都有戲份？哈薩衛對他既崇拜又憎恨

除了女性角色，今集最令老粉驚訝的是關於阿寶（Amuro）的描寫。由於電影版《高達閃光的凱薩衛》承襲自《馬沙之反擊》的電影世界線，小說版中哈薩衛是大義滅親，親手擊斃投靠馬沙的葵絲；而電影版中，葵絲卻是為凱薩衛擋子彈而死，而哈薩衛亦擊墜了阿寶的女友安成湘，成為多年來揮之不去的心理陰影，在今集均有深刻描繪，讓角色形象更立體。此外，葵絲似乎將會成為娜娜後另一個「宇宙的魔女」，不時會以靈體方式現身。

葵絲似乎將會成為娜娜後另一個「宇宙的魔女」，不時會以靈體方式現身，

戰鬥場面大升級：Ξ高達與新機體激烈對戰

戰鬥場面的份量不及《Seed Freedom》密，文場頗多，但製作水準極高。CG方面有人批評不少靜態場面的近鏡都非常低水準，指Bandai Namco Picture 技術落後。但記者卻認為這是受成本所累，片尾幾場重頭大戰，水準即刻提升至業界頂班，可見應該是為了省成本，只集中做好大戰部分。而相對於前作多在夜間作戰，今集終於迎來更多日光下的機甲對決。Ξ（Xi）高達與新登場機體 TX-ff104 Alyzeus 的空中纏鬥，利用了仿如實拍般的鏡頭運作，空間感與重力感的表現堪稱業界頂尖。

在希臘神話中，Alyzeus 是 Penelope 的兄弟，這正對應了劇中兩部機體在技術開發上的「血緣」關係；這部怪物級新機體不僅帶有《馬沙之反擊》的元素，甚至讓人聯想到《Z高達》THE-O 的隱藏手臂設計。

在希臘神話中，Alyzeus 是 Penelope 的兄弟，這正對應了劇中兩部機體在技術開發上的「血緣」關係

另一神秘登場機體的流言已經滿天飛（甚至已有有人上載了場刊中的設計圖），既然如此記者也不怕劇透，今集還將有量產型Nu Gundam 出場。但其實在早前公開的預告中已劇透了，甚至連原版Nu Gundam也會以某種方式客串！這種將 U.C. 科技發展鏈完美融合的設定，讓資深高達迷看得熱血沸騰。

其實在預告中已劇透了，原版Nu Gundam 也有客串出場。

結局方向預測：電影版會否改變哈薩衛的悲慘命運？

作為三部曲中承上啟下的第二部，目前影迷討論度最高的話題，莫過於結局走向。雖然原作小說結局極其壯烈，但隨著電影版加入更多哈薩衛與阿寶的幻覺互動，以及對「人心之光」的重新詮釋，不少網民都在期待製作團隊會否得到原作者富野的同意，在最終章給予哈薩衛一個與原作不同的救贖機會。

結局方向預測：電影版會否改變哈薩衛的悲慘命運？

《機動戰士高達 閃光之凱薩衛 瑟茜的魔女》

香港及澳門上映日期 │2026年3月12日

類型 │ 動畫

語言 │ 日語 (中英文字幕)

級別 │ IIA級

片長 │ 108分鐘

電影發行商 │ 羚邦娛樂



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