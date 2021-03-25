撰文： 長濱睡睡 最後更新日期： 2021-03-25 07:00

金錢不是萬能，是萬代的！玩日本玩具的朋友，每個月份人工或多或少都進貢給B財團Bandai（萬代），B社的主力作高達模型（GUNPLA）40多年來絕大部份Made in Japan，但完成品Figure工廠則設於我大中華東莞區。近日台灣討論區「批踢踢實業坊 (PPT)」中有傳：BANDAI的大陸工廠失火，10多款Figure因此需延期！消息一出，震驚所有玩具迷。

注意：本圖只為示意設計圖片，圖中為日本靜岡BANDAI HOBBY CENTER，並無發生火災。

注意：本圖只為示意設計圖片，圖中為日本靜岡BANDAI HOBBY CENTER，並無發生火災。

在bilibili影片網頁上，亦有人上載了疑似火災現場影片：「广东东莞万代柏辉工厂失火了」但影片內容未能證實真偽。

有網民上傳疑似官方公布，有10多款玩具將要延期，受害玩具包括：高達、EVA、拉打、景品等等、災情慘重！除了祈求事件無人受傷，以下再列出「受害者名單」，可看看有否波及你的訂購玩具。

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