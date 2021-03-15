撰文： 鍾世傑 最後更新日期： 2021-03-15 18:23

高達模型熱潮升溫，除了去模型店尋寶，其實PREMIUM BANDAI HK 官方網店亦有很多限定版高達模型預約訂購。比如這款來自《SEED Destiny Astray》的MG 1/100 聖約高達 TESTAMENT GUNDAM，在街鋪是買不到的！（有都要食炒）

PREMIUM BANDAI HK 官方網店限定 MG 1/100 聖約高達 TESTAMENT GUNDAM ／＄430（鍾世傑 攝）

PREMIUM BANDAI HK 官方網店限定 MG 1/100 聖約高達 TESTAMENT GUNDAM

MG TESTAMENT GUNDAM 原箱組件逐件check👇👇

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MG聖約高達開箱圖輯與細節介紹👇👇

故事中聖約是改良自閃電高達，MG模型也沿用了一些MG閃電的骨格及部份手／腳部份，不過改良及全新零件更多，分量十足：

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MG聖約高達各式動作甫士👇👇

注意：本文完成品顏色有改動

記者自己過去砌高達模型都按設定上色，今次第一次砌PB限定模型，就想挑戰一下改配色，所以圖中的完成品顏色是跟官方貨品有點不同，酒紅色改為薰衣草紫，這正是正是砌高達模型的樂趣之一。

👇👇上網訂定將來砌．唔使四圍撲高達👇👇

今次這盒MG模型，記者是從P-BANDAI HK網店訂購的。平時去模型鋪排隊、撞手神尋新貨，都有其樂趣及辛苦之處，上裝訂就比較輕鬆不用四圍走，多留意目標商品的開訂日，除非是大熱門作品，多數不用跟人F5鬥快搶，截訂前都能買到。

如果多留意其宣傳，記得目標作品的開訂日，除非是大熱門作品，基本上截訂前都買到，不用跟人F5鬥快搶。（P-BANDAI 網頁截圖）

P-BANDAI 限定模型約分3類，1）改色限定版，模型組件跟一般版相同，包裝、膠料及貼紙有別。2）舊模改良版本，比如UC0088年版HG Zeta Gundam。3）完全新作：TESTAMENT GUNDAM聖約高達就是其中一隻（除骨架外8成新件），以下就提供TESTAMENT GUNDAM外4款必買推介：👇👇

😍另外，近日MG 聖約高達 TESTAMENT GUNDAM再版了，下批貨將於2021年7月送貨。（由於今次的完成品改色配色，下面提供了官方原圖以作參考）😍

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MG聖約高達TESTAMENT GUNDAM訂購連結：(LINK)

同場加映：高達GUNDAM網民票選最愛量產機動戰士Top10

完全版排名點擊：高達GUNDAM網民票選最愛量產機動戰士Top10 自護大勝僅2機非獨眼

同場加映：同場加映：3月月高達模型圖鑑👇👇

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想睇埋4月5月有咩模型？👉3月至5月高達模型圖鑑 龍騎/EVA/死神高達/邪龍獸 40款新作檢閱

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