任天堂Switch 2 全新原創作品《耀西與不可思議的圖鑑》於5月21日已經發售，今次耀西走入奇妙的圖鑑世界，到底新作玩法有甚麼突破？新手玩家值得入手嗎？記者玩了一星期，馬上為大家整合初玩體驗與爆機評測，全面分析這款話題作的真實魅力。



故事講甚麼？耀西有甚麼新冒險？

今次耀西意外闖入了奇妙的圖鑑世界，遇上了一本會說話的神奇百科全書「簿可思易」。原來這個世界的生態平衡遭到破壞，原本記載在裡面的生物資料全部離奇失蹤。為了幫助「簿可思易」回復原貌，耀西需要展開一場大冒險。玩家要控制耀西走遍各個關卡，利用吞食、彈跳以及全新的「背起」技能與各種古怪生物互動，重新調查並記錄牠們的生態特性，親手完成這本百科全書，拯救整個圖鑑世界。

顛覆傳統動作遊戲？零壓力探索玩法大解構

平時玩過關遊戲，總是要看血條、怕跌下深淵。今次新作直接打破傳統，沒有血量限制，也沒有Game Over機制。整個遊戲核心就是「調查」和「發現」。你要利用耀西吃東西、跳躍、下壓，加上全新「背起」技能（按X掣讓不同的動物騎到背上），組合各種動作、探索各種生物的奇妙特性。

偶到新角色．背起來看看：每版最基本是背起「三色花」小朋友，此時耀西接觸任何花蕾，都會即時開花並收集分數。之後你會繼續發現其他不可思議的生物，比如會吐出泡泡的青蛙，增加不同的移動方法。

每版最基本是背起「三色花」小朋友，此時耀西接觸任何花蕾

拿回版圖全部花朵就有加分。

有種青蛙會吐出泡泡，你可以好像玩《泡泡龍》一樣泡接泡不斷向上跳…

跳到最高點總會取得一些好東西以…

有時角色太大隻，耀西無法吞下，但都有其他方式互動，比如跳踏、餵食。

你可以跳上肥雀的頭部當跳台，有時他們會感冒而失去彈力，只要請他們吃水果就會痊愈。

有部份肥雀是成組代表一組音符，你要不失手順序踩頭，當彈琴去收集分數。

隨時可停機休息｜兩大優點最合小朋友玩

兩個優點令它很適合親子同樂，首先遊戲可在任何時候返回主畫面，不會有扣分、收集到的元素也通通保留，所以小朋友可以隨時停機做功課／休息；另外，找出來的新互動會記錄在會說話的圖鑑「簿可思易」中，親手完成一本百科全書，滿滿的成就感，大百科的畫面尤如繪本一樣，小朋友一定喜歡。

遊戲可在任何時候返回主畫面，不會有扣分、收集到的元素也通通保留。

大百科的畫面尤如繪本一樣，小朋友一定喜歡。

遇到新物種後可以自定名稱。

畫面可愛鮮豔輕鬆治癒｜新手與親子玩家必買

沒有時間限制，也不用怕被打死，非常適合動作遊戲新手。水彩手繪風格的畫面十分精緻，細節豐富，玩起來就像看一本會動的立體繪本。如果你喜歡慢慢發掘地圖每一個角落的隱藏彩蛋，或者想找一款遊戲跟小朋友共度親子時光，這部作品絕對是不二之選。每天下班回家玩1個小時，輕鬆無壓力，特別治癒。

如果你喜歡慢慢發掘地圖每一個角落的隱藏彩蛋，或者想找一款遊戲跟小朋友共度親子時光，這部作品絕對是不二之選。

如果你喜歡慢慢發掘地圖每一個角落的隱藏彩蛋，或者想找一款遊戲跟小朋友共度親子時光，這部作品絕對是不二之選。

可以使用金幣解鎖每種生物的相關得分條件。但你依然需要親手攸到任務才能得分。

難度太易｜玩慣Mario動作game欠缺刺激感

為了照顧新手，遊戲刪減了阻礙玩家前進的元素，挑戰性自然大幅降低。直到爆機前夕，幾乎不會遇到需要考驗反應神經的刺激Boss戰。平時已被《Mario》系列訓練到追求高難度、喜歡極限操作的資深動作玩家，可能會覺得節奏偏向單調。另一弱點是作為「親子類」作品，又有多款顏色的耀西可以選擇，不明白為何只限1人遊玩，未有加入多人同樂模式，看著有點可惜。

直到爆機前夕，幾乎不會遇到需要考驗反應神經的刺激Boss戰。

直到爆機前夕，幾乎不會遇到需要考驗反應神經的刺激Boss戰。

遊戲名稱：耀西與不可思議的圖鑑

開發商：任天堂

推出平台：Nintendo Switch 2

香港發售日期：2026年5月21日

遊戲類型：動作、探索

遊玩人數：1人

售價：$399

(本試玩用軟件由任天堂（香港）提供)