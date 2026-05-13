一部 Switch2 引發離婚危機｜最近facebook與Threads有宗爆火熱門貼文！一位37歲、年薪高達200萬的台灣男人，因為買福袋收到一部Switch 2遊戲機，之後晚上回家打打《Pokemon》；某天忽然在LINE收到老婆留言：「一天到晚只知道玩、我已經處理掉、送給別人了！」男事在網上宣佈決心離婚，絕大多數網民、不分男女均表示支持，認為這不單純是一部遊戲機的價值問題，而是妻子對丈夫有欠尊重、底線被徹底踩踏。



年薪200萬台幣的住家男人，半夜打機也有錯嗎？

如果事主發言屬實，他根本就是一個標準好老公：每個月薪水全數上繳，自己只留10000台幣作零用錢。買樓買車全寫老婆名下，平時不應酬不去玩，下班就乖乖回家。他唯一的嗜好，就是在夜深人靜時，穿着T恤短褲坐在客廳打幾小時《Pokemon》，但結果老婆竟然覺得他「天天打電動、沒有上進心」。

福袋抽中神級大獎，成了壓垮婚姻的最後一根稻草

這事件是如何爆上網絡的呢？原來師兄平時的零用錢不多，根本沒可能抽出上萬台幣（約3千多港元）購買 Switch 2，這主機是他在fb買福袋抽中的！成為幸運兒收到主機後，自然開心得像個小孩一樣，不知不覺是玩得比較密。老婆或是習慣了老公平日單方面的付出、看不慣他晚晚抱著主機在客廳玩game，將事件DM給丈夫買福袋的 facebook 粉專，小編也決定「送她一程」將公審文出街，女事主被網民瘋狂打臉後心生不忿，趁老公上班時，一聲不響就把這部全新 Switch 2 送了給親戚！還發訊息說「剛好有人需要就幫你處理掉」。

淨身出戶甚麼都不要，只求取回心愛的遊戲機

這還只是事件的上集，甚至當時不少網民認為是福袋公司引流量而生的AI創作文！誰知此時男事主出手了，面對老婆這種踐踏尊嚴的行為，師兄終於心死，二話不說就拿出離婚協議書要求老婆簽字，最霸氣的是，他不要車、不要樓、存款也放棄了，只提出一個條件：把那部Switch 2和福袋的東西取回來還給他。老婆這才發現事情鬧大，還覺得把送出去的東西要回來很沒面子而拒絕。事件最後都沒有轉彎的餘地。

最後事主DM 給福袋店 facebook 版主報告後續，事件在fb繼續大熱，並在Threads上爆發數十萬分享受留言。網民支持他這勇敢的決定，但認為丈夫過去事事忍讓，也是事件的導火線之一：

「應該把她亂送人的物品統計價格讓她成為被告」

「個人是覺得因為你什麼都讓她，才會讓她得寸進尺」

「男生的無力感從來不是來自外在 都是內在 覺得自己無能 自己無力 給不了好的生活 回到家又是疲勞轟炸」

「單身不香嗎？娶這台女活受罪。」

「年收200w 沒幾年失去的很快就都回來了，還能找到更契合的另一半」

「這種女人沒了你，她這輩子找不到年薪200萬以上的人會對他好了，因為她不配」

「這種不懂尊重伴侶的人，沒可能與他／她相處一世」

事件起來：ALT facebook 粉專