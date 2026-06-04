He-Man《宇宙天王》真人版主角親演HEYYEYAAEYAAAEYAEYAA迷因片｜《430穿梭機》時代瘋摩無數小男生的肌肉佬玩具／動畫《He-Man》（Masters of the Universe）（台譯：太空超人），真人版電影《Masters of the Universe 宇宙天王》6月4日香港上映。真人版「亞當王子」男演員 Nicholas Galitzine 日前現身美國人氣Talk Show 宣傳新片，當場戴上金色假髮「神還原」網上擁有超過2.2億次觀看數的經典洗腦迷因短片「HEYYEYAAEYAAAEYAEYAA」，瞬間掀起網絡熱話。



2.2億神級meme片大有來頭

「亞當王子」英倫男星 Nicholas Galitzine，日前登上美國著名清談節目《The Tonight Show》為電影造勢。戴起極度浮誇的齊瀏海金色菇頭假髮，對著鏡頭對嘴搖頭，親自重現網民最愛的「HEYYEYAAEYAAAEYAEYAA」迷因短片。

80年代睇TVB卡通的小朋友，會被「請骷髏頭堡賜我力量」 「我己經充滿力量喇」這兩句He-Man變身口號洗腦，但90後、00後的人，對於He-Man的印象可能就是這條邪典級meme片及洗腦旋律，它最初由 SLACKCiRCUS 於2005年製作，將1983年舊版《He-Man》動畫片段配上經典金曲〈What's Up〉，最終經多次二創三創，成為2.2億點擊神級迷因。原作者亦大方表示這條片已屬於所有網民，不會再要求任何人下架。

新電影介紹

改編自風靡全球經典人氣動畫《宇宙天王 He-Man》的真人版史詩巨製 《MASTERS OF THE UNIVERSE 宇宙天王》（Masters of the Universe），繼早前公開海報後，第二支正式預告早前亦已公開！由《大黃蜂》金像提名導演查費斯奈捷（Travis Knight）重金打造，新世代男神尼古拉斯葛拉辛（Nicholas Galitzine）正式舉起神劍，見證傳奇覺醒 ！（上映日期︰6月4日）

宇宙天王 He-Man｜真人版6月上映 我已經充滿力量喇！