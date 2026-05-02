宇宙天王 He-Man｜真人版6月上映　我已經充滿力量喇！

改編自風靡全球經典人氣動畫《宇宙天王 He-Man》的真人版史詩巨製 《MASTERS OF THE UNIVERSE 宇宙天王》（Masters of the Universe），繼早前公開海報後，第二支正式預告早前亦已公開！由《大黃蜂》金像提名導演查費斯奈捷（Travis Knight）重金打造，新世代男神尼古拉斯葛拉辛（Nicholas Galitzine）正式舉起神劍，見證傳奇覺醒 ！（上映日期︰6月4日）

預告首度披露阿當王子從小被秘密送往地球，長大後在辦公室過著平凡生活。（《宇宙天王 He-Man》預告截圖）

受感召後變回He-Man。（《宇宙天王 He-Man》預告截圖）

阿當王子隱姓埋名多年 「神劍」引領重返故鄉

經典人氣動畫《He-Man》，主角阿當王子（尼古拉斯葛拉辛 飾）今集會由凡人覺醒成 He-Man 的冒險旅程。預告首度披露阿當王子從小被秘密送往地球，長大後在辦公室過著平凡生活，甚至被同事嘲笑他對尋找神劍的「宅男」痴迷。然而，失蹤已久的「神劍」（Sword of Power）再次現世，阿當王子在感受到強烈召喚後，決定重返遭受邪惡霸主骷髏王殘酷統治的故鄉伊特尼亞 。

經典一刻，當亞當王子舉劍高喊︰「請骷髏頭堡賜我力量！」全身湧現雷霆萬鈞的能量場，再配一句︰ 「我已經充滿力量！」（I have the power!），完美重現全宇宙最強英雄 He-Man 的巔峰時刻 ！（《宇宙天王 He-Man》預告截圖）

經典一刻，當亞當王子舉劍高喊︰「請骷髏頭堡賜我力量！」全身湧現雷霆萬鈞的能量場，再配一句︰ 「我已經充滿力量！」（I have the power!），完美重現全宇宙最強英雄 He-Man 的巔峰時刻 ！（《宇宙天王 He-Man》預告截圖）

今次預告片展示了大量「細節位極具震撼力」的特技場面：由融合魔法與科幻的世界觀、高科技太空飛船，到會說話的坐騎老虎，無不令忠粉及新一代觀眾熱血沸騰。阿當王子與蒂娜（卡米拉文迪絲 飾）及鄧肯隊長（艾迪斯艾巴 飾）並肩作戰，當他舉劍高喊經典對白 「我已經充滿力量！」（I have the power!），全身湧現雷霆萬鈞的能量場，完美重現全宇宙最強英雄 He-Man 的巔峰時刻 ！