He-Man之父離世！6月真人電影上映前夕 重溫玩具神作背後版權爭議

「請骷髏頭堡賜我力量！」80後香港小朋友，小時候相信未玩過《He-Man》玩具，都曾在TVB聽過這句對白！這套經典玩具系列，全新真人版電影終於敲定今年6月4日在香港上映。正當粉絲滿心期待準備撲飛，卻傳來令人惋惜的消息：被視為「He-Man」創作人之一的美國玩具設計師Roger Sweet，剛於2026年4月28日離世，享年91歲。這件事瞬間喚醒了老玩家的記憶，更翻出這款經典玩具背後一段充滿爭議的黑歷史。



被視為「He-Man」創作人之一的美國玩具設計師Roger Sweet，剛於2026年4月28日離世，享年91歲。

被視為「He-Man」創作人之一的美國玩具設計師Roger Sweet，剛於2026年4月28日離世，享年91歲。

錯失星球大戰版權 玩具大廠變陣反擊

原來《Master of The Universe》的誕生，全因玩具商Mattel（美泰）當年看漏眼。他們的老闆曾把尚未成名的佐治魯卡斯拒之門外，白白把《星球大戰》帶來幾億美元的玩具利潤拱手讓人。眼見星戰熱潮席捲全球，Kenner來不及生產貨品，竟然推出一盒將來能夠換領玩具的卡紙，都可以賣到斷市；美泰急忙想分一杯羹，直接「抄考」了名作《王者之劍》那種肌肉野蠻人劍士的形象，混入科幻元素，火速開發出《Master of The Universe》系列。

玩具商Mattel（美泰）當年看漏眼。他們的老闆曾把尚未成名的佐治魯卡斯拒之門外，白白把《星球大戰》帶來幾億美元的玩具利潤拱手讓人。

美泰急忙想分一杯羹，直接抄考名作《王者之劍》那種肌肉野蠻人劍士的形象，火速開發出《Master of The Universe》系列。

捲入抄襲官司 臨急改設定避嫌

原來，當時美泰其實早就簽下《王者之劍》真人版電影玩具的開發權，結果不但沒有幫對方出產品，反而偷換概念變成自己的搖錢樹。當《王者之劍》方面訴諸法律後，Mattel為了掩人耳目，美泰急忙把大量原設定左改右改。舉個例，He-Man變成由瘦弱的阿當王子變身而成（有趣是阿當王子被視為最早期的卡通DEI文化代表之一，生出了不少搞笑meme），骷髏頭堡的主人也由骷髏魔改成He-Man。這波操作最後竟蒙混過關，80年代的小朋友才有機會接觸到這套經典玩具。

《王者之劍》方面訴諸法律後，Mattel為了掩人耳目，美泰急忙把大量原設定左改右改。

骷髏頭堡的主人也由骷髏魔改成He-Man，成為正義一方的基地。

He-Man生父爭議 兩大設計師各執一詞

說到版權，Roger Sweet 和美泰另一位神級創作人 Mark Taylor ，都堅持自己才是真正的「He-Man之父」，數十年來爭論不休。Roger Sweet一直強調核心「概念」是他的心血，更曾經親自出書回憶這段歷史，詳細講述自己如何主導開發，甚至為此與美泰打官司，力爭自己的原創者地位。

美泰另一位神級創作人 Mark Taylor ，都堅持自己才是真正的「He-Man之父」。

粉絲力撐視覺大師 官方定性共同創作

不過在玩具迷眼中，大家更傾向支持以畫大隻佬風格聞名的Mark Taylor。他加入美泰前就畫了一大堆「野蠻人大戰骷髏魔」的手稿，大家熟悉的He-Man、骷髏魔造型以至整個骷髏頭堡，全都是Taylor的視覺設計。沒有他的美學把關，He-Man根本成不了80年代的流行文化符號。面對無了期的爭議，美泰最終宣佈這是一個團隊創作，將兩人與產品經理Paul Cleveland列為「共同創作者」平息風波。不管怎樣，這款玩具始終是我們美好的童年回憶，願Roger Sweet先生安息。