《反斗奇兵5》TOY STORY 5 已經上映，戲中講新反派「莉莉平板」（Lilypad）從玩具手上搶走童心，翠絲、巴斯光年等一眾玩具老友記，被小主人寶妮冷落在大宅角落，只能眼睜睜看著孩子的目光被發光的螢幕徹底吸乾，他們甚至在一些被遺棄的玩具口中聽到可怕的真相：「玩具的時代已死……」這場電影中的「童心保衛戰」，正正投射出殘酷的真相：現實中手遊與Tiktok短片同樣嚴重衝擊玩具市場，兒童提早放棄傳統玩具，令業界陷入苦戰。



《反斗奇兵5》一班玩具老友記得知玩具已日漸式微。

《反斗奇兵5》一班玩具老友記得知玩具已日漸式微。

傳統玩具市場為何萎縮？電子遊戲帶來三大核心打擊

以前小學高年級的小朋友還會玩遙控車、砌模型；現在，像寶妮一樣約6至9歲的兒童，就已經轉戰平板、手機或者玩Switch、Xbox了。數據顯示，在2025年整個大娛樂與遊戲市場中，電子遊戲的市佔率已經高達65.92%，傳統玩具的空間被壓縮得很厲害。

面對人手一部平板，依然喜愛與玩具玩遊戲的女主角寶妮，忽然變成被排斥的異類？

新反派「莉莉平板」（Lilypad）小主人寶妮的注意力，翠絲、巴斯光年等一眾玩具老友記被冷落在大宅角落。

現在小朋友放學回家，每天花在螢幕和網遊的時間動輒超過3小時。在虛擬世界「課金」買皮膚（角色的skip／外觀）得到的滿足感，似乎比實體玩具來得更快，家長的消費預算自然就轉移了。

現在小朋友放學回家，每天花在螢幕和網遊的時間動輒超過3小時。

樂高與萬代如何逆襲？3大策略應對數碼娛樂衝擊

玩具遊戲撈亂玩｜正如劇中巴斯都推出了「高科技版」（至於新型巴斯的新功能，在此就不劇透了），玩具大廠像樂高（LEGO）、萬代（Bandai）和美泰（Mattel）面對這股數碼海嘯，其實沒有坐以待斃。既然阻止不了小朋友看螢幕，索性把科技融入玩具：用App寫程式的機械人，結合AR技術的實體積木。此外、玩具商也反過來利用遊戲IP，推出熱門遊戲如《寶可夢》、《Roblox》和《Minecraft》的實體公仔或卡牌。

如劇中巴斯都推出了「高科技版」，玩具大廠也將高科技融入玩具，試圖增加吸引力。

盲盒玩具大人化｜有看《反斗奇兵2》的影迷，是否記得胡迪其實是一件有收藏價值的珍貴舊玩具，曾被一個玩具收藏家艾爾（Al McWhiggin）偷走？現在、不少玩具廠家已轉攻大人「Kidult」市場：Labubu盲盒、PGU高達模型全都伯針對成年人，Pokemon卡由對戰卡變了股票。數據指出，15歲以上的成年消費者已經貢獻了玩具市場接近40%至48%的營業額。

有看《反斗奇兵2》的影迷，是否記得胡迪其實是一件有收藏價值的珍貴舊玩具，曾被一個玩具收藏家艾爾（Al McWhiggin）偷走

融合學習打家長主意｜其實《反斗奇兵5》中的新「反派」「莉莉平板」（Lilypad），都是一件針對學童而設計的兒童平板，劇中還有幾位新玩具，都融合了「學前教育」元素（比如教小朋友如廁、戒紙尿片的「便便樂」）。現實中，玩具商亦大力推廣主打科學與邏輯訓練的STEM玩具，或者強調真實觸感、手眼協調的木製玩具與桌遊。

新角色「便便樂」原來是教小朋友如廁、戒紙尿片的教育玩具。

「便便樂」身邊還有「去街Guide」及「單眼妹」兩件tech toys。

結語：玩甚麼不重要，重要的是誰陪你玩

電影裡的翠絲、巴斯光年、胡迪，或許正頂著主角光環，在螢幕前跟平板電腦上演著「童心保衛戰」；但在現實世界中，能真正守護孩子童心的，從來不是玩具本身的科技含量，而是那份有溫度的陪伴。

無論是砌LEGO、玩陀螺、打 Switch 2，童年最珍貴的快樂，往往來自於朋友間一同大笑的瞬間，以及父母在旁耐心的守候。工作再忙，也請不要將平板當成「電子奶嘴」，掉給孩子就去忙你的事，多嘗試陪伴在他們身邊。