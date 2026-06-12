《劍星：血雨》（Stellar Blade: Blood Rain）新主角伊薇（ Evie ）一頭短髮，圓潤臉龐與嬌小身材，看起來像 12 至 14 歲的未成年少女引來部分歐美網民將她扯上兒童角色「性感化」、甚至指迎合戀童癖。

開發商Shift Up總裁金亨泰最近在專訪中，親自回應新主角外觀過度年輕的設計爭議與開發內幕。同時，亞洲網民亦相應指控亦不以為然，笑言亞洲女性不少都長得比真實年齡更年輕：「有冇睇《鐵拳教育》呀？秦基周咁Q其實都37歲喇！」



新主角外觀變年輕是監製有意為之

金亨泰在訪問中直接承認，這個人設完全是團隊故意的。他們想在外觀上做出大膽的變化，帶給玩家不一樣的新鮮感。雖然網上有些不同的聲音，但實際玩起來的動作流暢度與打擊感依然保持一貫的高水準，甚至比前作更加爽快。

面對網上爭議開發團隊怎樣看？

新設計公布之後，網絡上出現不少討論甚至批評。身為遊戲總裁的金亨泰表現得相當大方，他覺得有爭議代表大家真的很關注這款作品。團隊在開發過程中經歷過很多挑戰，但他強調，最重要是做出一款好玩、畫面又漂亮的動作遊戲，不會因為外界的一些聲音就動搖原本的創作方向。

他強調建議不要只靠相片就下定論，玩過遊戲後，就可從對白、劇情各方面就會更加理解角色的設計動機。

《劍星》Stellar Blade的遊戲總監「金亨泰」（圖右）及遊戲技術總監「李東沂」（圖左）（hk01資料圖片）

網民撐：亞洲多凍齡美女、長得比真實年齡更年輕

亞洲網民，對《劍星：血雨》的態度比較開放，又指可能因為人種與文化差異，歐美網民或不理解，其實亞洲女性，不少的長得比實際年齡更年輕。除了指出近期因《鐵拳教育》大熱的女演員秦基周，在劇中樣子清新可人，但演員實際上已經37歲，又點出多位凍齡美女明星作例，指韓國的IU已33歲、日本的Enako 32歲、Ano醬也29歲了。

《鐵拳教育》大熱的女演員秦基周，在劇中樣子清新可人，但演員實際上已經37歲。

《鐵拳教育》大熱的女演員秦基周，在劇中樣子清新可人，但演員實際上已經37歲