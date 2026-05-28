Steam Deck OLED 重新到貨，但定價大幅調升，最多加$300美元｜斷貨已久的 Steam Deck OLED 終於補貨，但 Valve 同時宣佈全線主機定價大幅度調升，512GB 版本足足貴了 240 美金，1TB 版本更誇張，直接加價 300 美金。繼PS5、Switch 2 後又一部遊戲機推出後定價不減反加，對玩家的錢包負擔真的增加不小。



明明硬體規格沒升級，為什麼 Valve 這次會加價加得這麼狠？

大家一定會問，加了幾千蚊港幣，規格有沒有強了？答案是完全沒有。Valve 官方也說得很白，這次漲價純粹是因為現在的硬體成本太貴。他們在部落格提到，全球供應鏈的反應導致記憶體和儲存晶片的成本一直升，加上物流運輸費用也居高不下，為了反映現實只能加價。老實說，雖然 Steam Deck 很好玩，但論性能，現在市場上很多新型號的 PC 掌機已經超越它了。這次在規格沒變的情況下大漲價，性價比確實低了不少。

Steam Deck OLED 版本：新舊價格對比

型號｜容量｜舊定價 (USD)｜最新售價 (USD)｜漲幅 (USD)

512GB OLED｜$549USD｜$789USD｜加價$240USD

1TB OLED｜$649USD｜$949USD｜加價$300USD

Steam Deck OLED 加價$300美元｜Valve暗示Steam Machine定價堪憂

這次掌機漲價，會不會影響到大家期待的 Steam Machine 售價？

最多網民擔心的其實不只是現在這部掌機加價，而是 Valve 之後要出的客廳主機 Steam Machine。如果連出了一兩年的舊產品都要因為零件成本而加價，那還沒上市的新主機，定價恐怕會高到讓人卻步。雖然有種樂觀的說法是 Valve 提高現在產品的利潤，是為了補貼未來新主機的虧損，想讓 Steam Machine 出場時價格漂亮一點，但看目前的趨勢，想用「破壞性低價」買到新主機的機會應該非常渺茫。

這次掌機漲價，會不會影響到大家期待的 Steam Machine 售價？

如果預算真的有限，現在還有什麼比較平價的入手途徑嗎？

雖然 OLED 版本貴得嚇人，但 Valve 這次也算留了一條生路給預算型玩家，就是同步補貨了官方認證的整修版（Refurbished）LCD 機型。這批舊款機等同Apple官網發售的「官方翻新機」，是由回收貨整整理翻新後再上架，並提供正常的行貨保育。價格方面親民得多：64GB 版本只要 279 美金，512GB 的 LCD 版也只要 359 美金。如果你不是追求那塊 OLED 螢幕，或者只是想試試看 Steam 掌機的生態系統，現在買這批官方翻新機其實才是一種選擇。

Steam Deck LCD 版本：原價與翻新機價格對比

型號與容量｜全新原價參考 (USD)｜官方翻新機價 (USD)｜節省金額 (USD)

64GB LCD｜$399USD｜$279USD｜節省$120USD

256GB LCD｜$529USD｜$319USD｜節省$210USD

512GB LCD｜$649USD｜$359USD｜節省$290USD