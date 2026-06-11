任天堂Switch原裝Joy-Con飄移故障　涉隱瞞缺陷遭法國重罰3.2億元

據媒體報道，近日，日本遊戲公司任天堂已同意繳納3500萬歐元（約合3.2億港元）罰款，了結法國監管部門針對其Switch手柄缺陷問題的調查。



據悉，該案源於2020年法國消費者權益團體發起的訴訟，指控任天堂存在產品計劃性淘汰問題。該團體指出，任天堂明知Switch原裝Joy-Con手柄存在普遍的搖桿飄移故障，卻刻意隱瞞產品缺陷，侵害了消費者合法權益。

任天堂Switch原裝Joy-Con手柄存在普遍的搖桿飄移故障。（Nintendo）

因Switch手柄質量問題 任天堂被罰超3億港幣：

法國市場競爭、消費和反欺詐總局調查認定，Switch自2017年上市後，搖桿飄移故障長期頻發，然而任天堂方面未及時向消費者披露這一系統性缺陷，也未及時給出售後解決方案。（DGCCRF）

該故障具體表現為手柄搖桿無觸碰時出現自動飄移、按鍵卡頓卡死等問題，嚴重影響設備正常使用。

法國市場競爭、消費和反欺詐總局調查認定，Switch自2017年上市後，搖桿飄移故障長期頻發，然而任天堂方面未及時向消費者披露這一系統性缺陷，也未及時給出售後解決方案。

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