超人氣偶像動畫《現在的是哪一個多聞！？》首度在香港舉行快閃店，加上Vtuber大宗Hololive 0期生限定組合「holonatsu Paradise」；Ani-One 將兩大「偶像」二合一，於旺角朗豪坊舉行Pop Up Store。除了大量店鋪限定產品，更有Hololive成員閃閃眼、多聞君透明小卡抽。



hololive與多聞推爭位打卡？

這次期間限定店設有雙主題專區，分別展示這兩個熱門IP的獨特世界。場內最搶眼的是特大LED屏幕，會輪流播放兩部作品的宣傳短片，營造出一種尤如在欣賞idol stage的跨次元氛圍。除了睇片，現場亦設有兩個「偶像團」的1：1立牌打卡位，各自有足夠空間，兩邊的粉絲不用爭位，也能與喜歡的角色合照。

這次期間限定店設有雙主題專區，分別展示這兩個熱門IP的獨特世界。

這次期間限定店設有雙主題專區，分別展示這兩個熱門IP的獨特世界。

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場內還有抽卡機，可以抽限定版《多聞君》、《hololive Gen 0》透明小卡，前者有熨金印字，後者5位成員的瞳孔有特別上色，在強光下欣賞，會變成「blink blink 眼」！$20／1個代幣抽1張。

粉絲入手攻略：獨家盲盒與優惠組合

除了各種章仔、小卡盲盒，現場更推出了《hololive Generation 0》及《現在的是哪一個多聞！？》角色的linku盲盒毛公仔。公仔設計加入了磁石元素，頭部與手部可以互相連結，方便粉絲隨身攜帶。

《多聞》linku盲盒毛公仔需要預購： 原價HK$532的盲盒全套6款及特裝組，優惠價HK$430。

現在的是哪一個多聞！？ T-shirt (S/M/L) HK$200

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《hololive》linku盲盒毛公仔可以HK$408（原價共HK$453）全套購買，再加送影相用的背景卡。

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現場消費還有優惠：購買《hololive Generation 0》或《現在的是哪一個多聞！？》產品滿HK$400，即可獲贈相應的專屬雷射紀念卡1張。如果購買《hololive Generation 0》產品滿HK$2,000，更可獲贈全套5張紀念卡，數量有限，送完即止。