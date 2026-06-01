集體回憶返嚟啦！尋找Y2K復古科技配件的你注意！經典電子寵物他媽哥池Tamagotchi聯乘CASETiFY系列已經在香港開售，全個系列都大玩可愛的懷舊game數碼像素風，包括手機殼、限定版tamagotchi主機、各種手機小飾物以至個人化自訂手提行李箱。



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經典電子寵物變身時尚配件｜Y2K感覺「返晒嚟」！

以前讀書上堂總要偷偷摸摸拿出來餵食、清理便便的他媽哥池，這次與CASETiFY跨界合作，將當年的復古數碼像素美學融入現代日常配件。系列用了搶眼鮮豔的配色，配合經典角色圖案和貼紙風設計，拿在手上簡直就是Y2K風格的極致。

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同系列有很多款電話繩、3-Way多用途背帶，更可以自定追加各式tamagotchi掛件公仔、矽膠吊飾、金屬角色吊飾扣，絕對會讓粉絲和喜歡復古風的朋友大出血。

可以自定追加各式tamagotchi掛件公仔、矽膠吊飾、金屬角色吊飾扣；以下是各款寵物公仔的襯搭示範。

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必搶限量聯乘「它媽機」

除了各款圖案以及不同物料防撞膠邊的手機殼款式選擇，還有一系列周邊！首選一定是BANDAI 特別為CASETiFY訂製的聯乘版他媽哥池主機，機身印有品牌標誌，跟機送蛋型保護蓋。

首選一定是BANDAI 特別為CASETiFY訂製的聯乘版他媽哥池主機，機身印有品牌標誌，拿來收藏或重溫養雞樂趣都很適合。

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他媽哥池像素字體｜個人化名字行李箱

常常去日本的你，要不要訂製一個「tamagotchi x CASETiFY」21吋 Bounce 防摔行李箱呢？除了有可愛的圖案，你更可以挑選喜歡的他媽哥池角色，以及使用「他媽哥池像素字體」印上自己的英文名，用它去日本旅行打卡，絕對不怕會與別人「撞喼」。

他媽哥池像素字體｜個人化名字行李箱

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今期流行｜又有卡抽！

這次合作還帶來全新的Tamagotchi Chase Cards，一共有6個稀有度級別，由「普通」到「超極稀有」都有，買配件時可以試試自己的運氣。記者雖然只抽到「一篤屎」，但都覺得好過癮。

系列名稱：Tamagotchi x CASETiFY 聯乘系列

發售日期：2026年5月29日起

入手渠道：官方網站及全線 CASETIFY STUDIO 門市

產品定價：港幣 119 元起

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