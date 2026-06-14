守護甜心LCX期間限定店｜《守護甜心！》（TVB譯名《守護蛋精靈》）這套包含魔法變身、校園戀愛元素的少女動畫，陪伴了無數千禧世代及 Gen Z 少女成長，近日尖沙咀海港城 LCX 開設期間限定店，現場有4大 Y2K 龐克風打卡位，復刻抽卡機有40款限定版閃卡抽。限定店購物仲送限定版角色ID卡學生證！我的荷包 Unlock！



直擊Lines of EVANGELION EVA展香港站｜詳睇香港打卡位及限定品

「我嘅心靈Unlock」｜Gen Z 女生的集體動漫回憶

「我嘅心靈Unlock」是《守護甜心》女主角日奈森亞與守護甜心融為一體的變身口號，00後女生聽到這句對白，自然會舉起雙手架出兩個「L」字手勢！這部經典作品最近宣布推出續集，乘勢為香港fans帶來第一代作品的期間限定店，活動場地滿滿是紅黑格紋的龐克風格佈置、打卡一流！

「My Heart, Unlock!心靈之牆」展覽正中間，紅黑格紋的大心心前有張紅色「后座」，讓你成為主角，與日奈森亞夢及聖夜學園各位守護使者一同打卡合照。（鍾世傑 攝）

守護甜心LCX期間限定店4大打卡「心靈場景」

心靈場景01｜展覽正中間的「My Heart, Unlock!心靈之牆」，在紅黑格紋的大心心背景前有張紅色「后座」，讓你成為主角，與日奈森亞夢及聖夜學園各位守護使者一同打卡合照。記者試拍後提提大家，整個場景相當之寬，想一take過拍下全部角色立牌，最少要用手機x0.8廣角鏡。

心靈場景02｜「守護蛋精靈牆」一口氣展示了16隻心靈之蛋，除了小蘭、美琪、小絲和方塊，連黑化的「惡蛋」都有現身，視覺效果豐富。

「守護蛋精靈牆」一口氣展示了16隻心靈之蛋，除了小蘭、美琪、小絲和方塊，連黑化的「惡蛋」都有現身，視覺效果豐富。（鍾世傑 攝）

「守護蛋精靈牆」一口氣展示了16隻心靈之蛋，除了小蘭、美琪、小絲和方塊，連黑化的「惡蛋」都有現身，視覺效果豐富。（鍾世傑 攝）

「守護蛋精靈牆」一口氣展示了16隻心靈之蛋，除了小蘭、美琪、小絲和方塊，連黑化的「惡蛋」都有現身，視覺效果豐富。（鍾世傑 攝）

心靈場景03｜「角色鏡面互動自拍區」有人氣角色星名歌唄與月詠幾斗會在這裡驚喜現身，站在鏡前拍照很有互動感。而左下角8張角色相框也值得一拍。留意這一區背後就是欄杆位，人多排擠迫時一定要注意安全呀！

「角色鏡面互動自拍區」有人氣角色星名歌唄與月詠幾斗會在這裡驚喜現身。（鍾世傑 攝）

左下角8張角色相框也值得一拍。（鍾世傑 攝）

心靈場景04｜復刻抽卡機：40多款珍藏卡重溫童年抽卡回憶

以前放學去文具店有沒有抽閃卡？盲盒與抽卡等可以試試運氣的小玩意、近年最多人捧場。場內兩部抽卡機，可以抽全40款香港站獨家 Collection Card 小卡。當中分為UR／SR/R/N 四個稀有度，最高級別的UR卡用上了高級燙金工藝與閃粉塗層！

復刻抽卡機：40多款珍藏卡重溫童年抽卡回憶（鍾世傑 攝）

場內還有相對應的精美卡簿發售。此外，小卡另有包裝版發售（$30/1包3張），亦可直接「爆」原盒（20包＝$600）

場內還有相對應的精美卡簿發售。（鍾世傑 攝）

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期間限定店50款獨家周邊｜兩階段發售

Pop Up Store的商品分兩階段開售，第一階段由6月13日開始，主打日常穿搭配件，包括以守護甜心為靈感的髮夾、合成皮革折疊鏡，以及極具初夏Vibe的主題T-Shirt。

期間限定店50款獨家周邊｜兩階段發售（鍾世傑 攝）

守護甜心主題T-Shirt HK$380起（鍾世傑 攝）

守護甜心亞克力吊飾盲盒，蛋殼有磁力吸付，要用少少力扯開才會見到守護甜心。HK$80/抽1隻（鍾世傑 攝）

守護甜心亞克力髮夾 HK$100/件

守護甜心合成皮革折疊鏡HK$180/件

第二階段由6月27日起，收藏控最期待的精靈守護蛋毛絨盲盒和四款經典變身造型的亞克力立牌將會正式開售，很適合放在辦公室或房間裝飾。

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四款經典變身造型的亞克力立牌，由6月27日起開售。（鍾世傑 攝）

產品款式超過50款、分兩階段開售。（鍾世傑 攝）

產品款式超過50款、分兩階段開售。（鍾世傑 攝）

在限定店購物滿200元可以隨機換領每週更新的角色學生ID卡。消費滿500元則可獲贈細緻還原原著畫風的精美原畫色紙。

在限定店購物滿200元可以隨機換領每週更新的角色學生ID卡（鍾世傑 攝）

在限定店購物滿200元可以隨機換領每週更新的角色學生ID卡。

消費滿500元則可獲贈細緻還原原著畫風的精美原畫色紙。（鍾世傑 攝）

消費滿500元則可獲贈細緻還原原著畫風的精美原畫色紙。

只要在社交平台發佈現場打卡帖文或限時動態並標註指定帳號，就能免費換領活動限定明信片，數量有限，送完即止。

只要在社交平台發佈現場打卡帖文或限時動態並標註指定帳號，就能免費換領活動限定明信片，數量有限，送完即止。

「Shugo Chara! in HONG KONG」期間限定店

舉行日期：2026年6月13日至7月12日

展覽地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX正門

開放時間：上午10時至晚上10時

入場費用：免費

「Shugo Chara! in HONG KONG」期間限定店 （鍾世傑 攝）

我的心靈Unlock！守護甜心LCX期間限定店打卡位＋必買精品攻略

今次同大家一齊去《守護甜心》LCX限定店直擊的，是Cosplayer + 地下idol NaeNeko 苗猫，她也是《守護甜心》fans，上她的fb專頁，有不少Cos照睇！（連結）