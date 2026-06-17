《現在的是哪一個多聞！？》是一部在Threads話題不斷的男團偶像動畫，再加上日本人氣 Vtuber Hololive 0期生的「Holonatsu Paradise」夏日樂園主題一同來到旺角朗豪坊！由2026年6月18日開始，這間Ani-One POP快閃店會帶來滿滿的偶像舞台感覺。場內有1:1大立牌任你打卡，還有20元一抽的閃閃眼透明卡，粉絲記得帶夠錢來掃貨！



hololive與多聞推爭位打卡？ 1：1立牌重現偶像舞台

不知是否知道，旺角朗豪坊12樓有個大背屏舞台，平時會安排歌手busking演唱。今次限定店就將兩個與「偶像」有關的IP二合為一，擺在舞台前搞Pop Up Store。

一走進店內，第一眼就會被那個超大LED屏幕吸引住！屏幕不停播兩部作品的宣傳片，氣氛超棒，真的有種在看偶像演唱會的感覺。場內分開了兩個主題區，分別擺放了兩團偶像的1:1等身大立牌。兩邊空間都很寬敞，大家打卡拍照就不用跟人擠來擠去，可以舒舒服服跟心儀偶像合照，不用爭位影相、非常細心。

這次期間限定店設有雙主題專區，分別展示這兩個熱門IP的獨特世界。

這次期間限定店設有雙主題專區，分別展示這兩個熱門IP的獨特世界。

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20元一次抽卡機！閃閃眼透明卡怎樣玩？

打完卡當然要測試一下手氣！快閃店最有人氣的絕對是台邊4部抽卡機，只需要HK$20元買一個代幣，就可以抽一張紀念小卡，除了一般的白卡／閃卡，今次還追加了限定版透明小卡。《多聞君》款式特別做了燙金印字，超級有質感；而《Holonatsu Paradise》的5位成員更是誠意滿滿，她們的眼睛有特別上色，你拿著卡在強光底下看，眼睛真的會閃閃發亮！

必搶盲盒推介！磁石公仔可以自由連起

講到周邊精品，這次主打的linku盲盒毛公仔絕對是必買之選。這些公仔的頭和手都有磁石，你可以隨便把它們連在一起，帶出門掛在背包上也很方便。《多聞君》盲盒全套6款連特裝組，預購優惠價只要HK$430元（原價HK$532元）；而《Holonatsu Paradise》一套買就是HK$408元，還會送你一張用來拍照的背景卡。如果想買服飾，200元的《多聞君》「特攻服背print」T-shirt 也是不錯的選擇。

《多聞》linku盲盒毛公仔需要預購： 原價HK$532的盲盒全套6款及特裝組，優惠價HK$430。

現在的是哪一個多聞！？ T-shirt (S/M/L) HK$200

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《hololive》linku盲盒毛公仔可以HK$408（原價共HK$453）全套購買，再加送影相用的背景卡。

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如何換滿額雷射卡？粉絲掃貨攻略

想拿更多特典就要看準消費額！只要你買滿400元的《多聞君》或《Holonatsu Paradise》周邊精品，就能免費獲贈對應的專屬雷射紀念卡1張。如果你是Hololive的死忠粉絲，更可以考慮直接買滿2000元，一口氣拿走全套5張紀念卡。數量有限，大家記得把握時間去換！

如果你是Hololive的死忠粉絲，更可以考慮直接買滿2000元，一口氣拿走全套5張紀念卡。

活動資訊

日期： 2026年6月18日至6月28日

地點： 旺角朗豪坊12樓

時間： 11am - 9pm