Steam Machine 售價公開｜由 Valve 開發的實體家用遊戲機已經開始預訂，新機定價由$8,788港元起（512GB/不含遊戲手掣），頂配2TB/連Steam Controller手掣，索價$11,988港元。雖理解現時市場因半導體及記憶體成本高企，開價高是迫不得已，但用家很現實，不少網民指這個價格、這個硬件性能，自己去「砌機」組裝PC電腦，6千左右已經可DIY解決。



售價破八千元算貴嗎？定價與硬件拆局

1049美元起跳，很多人第一反應是覺得比PS5貴一大截。Valve解釋全球RAM供應緊張加上零件加價，令整體成本大增。我拿同級硬件計過自行組裝的價錢，其實相差無幾。買它的最大賣點是免卻組裝煩惱，開機直入Steam模式，即插即玩。

512GB 型號：€1,039 歐元 / £879英鎊 / $1,049 美元

512GB 搭配 Steam 控制器／€1,108 歐元 / £938 英鎊 / $1,128 美元

2TB 型號：€1,359 歐元 / £1,149 英鎊 / $1,349 美元

2TB 搭配 Steam 控制器：€1,428 歐元/ £1,208 英鎊 / $1,428 美元

💻 2026年｜與Steam Machine同級 PC 砌機預算

根據最近各網媒的香港腦場格價分析，香港用家如想組裝（DIY 砌機）一部與 Steam Machine 核心硬件性能同級別的個人電腦；為了達到與客製化 Zen 4 CPU（6核12線程）及 RDNA 3 GPU（28 CU）相近的 4K 60FPS 遊戲體驗，會選擇AMD配件進行組裝。雖然RAM真的貴了不少，但整體組合預算也不過是 HK$6,500港元左右。

外型設計有驚喜．預訂反應熱烈

新版Steam Machine是個平平無奇的6吋小方塊。這種低調設計放進電視櫃不覺突兀。最聰明的是散熱設計，全機僅後方一把風扇，前方吸入冷風吹過巨型散熱鰭片再排出，不用顧慮左右散熱空間。

Steam Machine 有其特別的介面及專用打機優化，更設MicroSD卡槽，有玩Steam Deck的玩家直接換卡插入就能玩，非常順手。多付一千幾百對某些玩家而言是企得花也花得起。看市場反應，頭批訂單反應也非常熱烈。這個比較只是想帶出多一個選擇，並非指Steam Machine 物非所值。