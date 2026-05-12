Steam爆紅奇葩Game：玩家對咪學狗狂吠決勝負！半夜勿玩免惹投訴

由日本獨立開發者M.Katsu打造的《Bow-wow Battle》（ワンワンバトル）近日在社群平台與實況圈爆紅。



這是一款真正要求玩家「對著咪高峰狂吠」的1對1對戰遊戲，而且還支援Steam線上對戰。玩家不需要花費大量學習成本，唯一需要練習的，是怎麼狗叫比較有殺傷力。

由日本獨立開發者M.Katsu打造的《Bow-wow Battle》（ワンワンバトル）近日在社群平台與實況圈爆紅。（Bow-wow Battle）

更多《Bow-wow Battle》對決畫面：

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越弱的狗叫的越大聲，要學習有節奏的狗叫！

玩家在《Bow-wow Battle》中會扮演各種不同品種的小狗，透過咪高峰發出汪汪聲來推動畫面上方的拉鋸條，只要率先把計量條推到100%，就能直接K.O.對手獲勝。

但遊戲並不是單純大聲就贏，系統會同時計算玩家的「音量」與「狗叫次數」，因此如果只是對著咪高峰亂吼，效果其實不一定好。真正有效的，是節奏清楚、連續快速的「高品質狗叫」，也讓不少玩家開始研究各種奇怪的barking技巧，甚至真的有人在網路上分享「狗叫節奏教學」。

遊戲目前提供7種狗狗可選，包含柴犬、松鼠狗、芝娃娃、玩具貴婦狗、法鬥、哥基、金毛等，每隻都採用溫暖的手繪色鉛筆風格設計。平常看起來圓滾滾又可愛，但一進入戰鬥就會瞬間變成「超兇暴怒顏藝模式」。

《Bow-wow Battle》推薦玩家完全透過語音控制進行遊戲

除了線上對戰之外，《Bow-wow Battle》還有其他模式。像是名為「犬之道」（Dog Road）故事模式，共有8個關卡，玩家要一路從公園小狗打到傳說中的犬道霸者，另外還有超莫名其妙的「螃蟹生存」模式，玩家要靠聲音把滿地螃蟹吹飛求生，生存越久分數越高。

《Bow-wow Battle》在Steam上的評價是大多好評。（Steam）

而本作標榜的是「完全語音控制」，無需觸碰鍵盤即可暢玩，在選單中，你只要發出應對指令，就能完成所有操作：

「汪！」＝確認

「汪汪！」＝移動

「汪汪汪！」＝取消



《Bow-wow Battle》EA版已經推出

目前《Bow-wow Battle》已以搶先體驗形式推出，開發者也預告未來將加入更多犬種（八哥犬、哈士奇、都柏文等）、排名系統、新地圖、Steam成就與更多音效內容。官方甚至直接鼓勵玩家實況與拍片，因為「看別人對著咪高峰瘋狂狗叫」本身就已經是一種娛樂。當然，官方也特別提醒玩家：

請注意周遭環境與時間帶，避免深夜吠叫造成鄰居困擾。

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