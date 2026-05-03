Steam遊戲最多的玩家：擁4.3萬部遊戲值590萬　日玩8小時需21年

據SteamDB最新數據，Steam平台目前已有120名用戶擁有超過2萬款遊戲，其中3人藏品突破4萬款大關。



排名第一的用戶Sonix擁有43085款遊戲，按當前售價計算總價值接近75萬美元。（約590萬港元）

排名第一的用戶Sonix擁有43085款遊戲。（steamdb.info）

從時間維度來看，這些巨型藏品的規模已經遠超人類消化能力，按每天8小時不間斷遊玩計算，打通4萬款遊戲需要21年。

而如果以每天8小時的節奏購買遊戲，每筆交易耗時1分鐘，攢齊4萬款藏品也需要3個月。

排名墊底的入圍者是日本用戶Cheltan，Steam賬號註冊超過17年，擁有20005款遊戲，當前估值148596美元，平均每款遊戲實際花費7.47美元。

用戶Cheltan的Steam賬號註冊超過17年，擁有20005款遊戲，當前估值148596美元。（steamdb.info）

Cheltan的遊玩數據也頗具代表性，在總計21938款（含免費遊戲）中，實際遊玩了8732款，平均每款遊戲遊玩4.7小時，每小時遊戲成本僅0.92美元。

對於這120位玩家而言，他們的Steam庫更像是一座數字博物館，收藏的意義早已超越了遊玩本身。

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