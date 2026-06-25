《GTA 6》（Grand Theft Auto VI 俠盜獵車手6）香港預購已在2026年6月25日午夜正式開鑼！PS5及Xbox數碼商店同步上架，並定於11月19日正式發售，即睇兩版本售價．發售日期全攻略。



GTA 6 推出日期

發售日期：2026 年 11 月 19 日

預購時間：已於 6 月 25 日起全面開放預購

首發平台：登陸 PlayStation 5 及 Xbox Series X|S 主機平台

PC 版本：目前官方尚未公布 PC 版的具體推出時間，電腦玩家需稍等後續更新。

GTA6 香港預購開始｜PS5及Xbox 兩版本售價．發售日期全攻略

GTA 6 售價與推出平台

這次官方做法相當直接，暫時PS5/XBox雙平台均提供兩個版本。

GTA 6 標準版售價HK$568

定價為港幣HK$568元，主打最完整、最震撼的單人劇情體驗。‘

《GTA 6》香港預購開始｜標準版定價為港幣HK$568元

GTA 6 終極版售價HK$708

想一步到位的機迷可以選擇定價港幣HK$708元的終極版。終極版除了遊戲本體之外，還加碼送你專屬的頂級載具、特製武器和限定服裝，更附帶貫穿男女主角傑森與露西亞的獨家活動內容，算是有滿滿的誠意。

GTA6 香港預購開始｜標準版定價為港幣HK$568元

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《GTA 6》 終極版的追加內容解說足足一版字！這百多港元好像不花對不住自己。

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GTA 6 遊戲故事與角色設定

《GTA 6》以虛構的雷歐奈達州（Leonida，以佛羅里達州為原型）及其中心城市「罪惡市」（Vice City）為舞台。遊戲主打現代版的「鴛鴦大盜」犯罪故事，並由兩位核心主角帶領玩家展開在充滿陽光、毒品與暴力的街頭冒險。

GTA 6 遊戲故事與角色設定

提早預購《GTA 6》有甚麼限定特典好處？加送「罪惡市復古包」

只要你在11月20日前完成預購，無論買哪一個版本，都能免費得到「罪惡市復古包」額外配件。買數碼版的玩家還會獲得額外福利，就是加送一個月的GTA+會員服務。大家記得在完成預購後的180天內在主機上兌換，這對打算第一時間衝入線上模式的玩家來說十分實用。

提早預購《GTA 6》有甚麼限定特典好處？加送「罪惡市復古包

搶先預載與實體版安裝時間表

這次最讓人驚喜的是，官方採用了非常方便的本地時間解鎖機制。數碼版會在11月12日午夜零時開放預先下載，大家可以提早安裝好檔案，發售當晚一到時間就能馬上開玩。香港各大實體電玩店也會在11月12日起提早交貨，實體版盒內會包含下載序號，買實體版的玩家同樣能提早回家安裝，不用擔心發售日當天才花幾天幾夜去下載巨大的遊戲檔案。

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PC電腦版何時才會推出？

相信很多用電腦玩遊戲的朋友最關心Steam版的消息。可惜根據官方目前的最新公告，首波預購和11月的正式發售依然是由PS5和Xbox Series X|S主機平台獨佔，電腦版估計還要再等上一段時間。