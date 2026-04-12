GTA 6定檔11月19日！新UGC玩法助玩家致富　傳人氣饒舌歌手客串

全球玩家引頸期盼，即將於今年11月19日正式發售的《俠盜獵車手6》（Grand Theft Auto VI，簡稱：GTA 6）近期在網路上又有更多的新消息傳出，一位過去曾多次爆料準確的內幕人士再度釋出關鍵細節，除了揭露《GTA 6 Online》的核心玩法方向，也暗示遊戲中將出現結合真實名人的特殊任務。



不只開發商、發行商，玩家也能用利用《GTA 6》成為富翁？

HipHopGamer近期接受了PC Gamer的訪問，談到《GTA 6》將大幅強化「使用者供應內容／UGC」的比重，甚至可能成為整個線上模式的核心，這也會使得不只Take-Two與 Rockstar賺飽飽，玩家們也能成為百萬富翁。

他表示：

這款遊戲會創造出百萬富翁。我們正處於UGC爆發的時代，《GTA 6》將會把這件事推向全新高度。

GTA 6官方釋出的遊戲畫面與相關資料：

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舉例來說，《GTA 5》時代曾讓 RP 伺服器文化發揚光大，在玩家的自製劇情、提供模組及實況圈的爆火，都讓《GTA Online》不只是遊戲，而是一個內容平台。

而在《GTA 6》中，R星很可能會官方化甚至系統化這種創作生態，讓玩家不只玩遊戲，而是「在遊戲中創業」，打造任務、設計玩法、甚至建立自己的經濟體系。

饒舌歌手客串演出！再度成為新時代遊戲的頂尖之作

除了玩法層面外，這次爆料中另一個引人注目的亮點，是一個與真實人物相關的支線任務。

有傳饒舌歌手Freddie Gibbs與GTA6的支線任務相關。（Freddie Gibbs）

HipHopGamer提到：「遊戲中將出現一位曾經讓 CM Punk 流血的饒舌歌手相關任務。」而他指的很可能是「Freddie Gibbs」，不久前上映的電影《Night Patrol》在拍攝中就曾意外讓CM Punk受傷流血。

最後，HipHopGamer也進一步表示，《GTA 6》的整體規模與技術水準，將會讓其他遊戲開發商至少15～20年內難以追趕。

全新的官方宣傳資訊將在今夏陸續公開

距離我們上次看到官方釋出《GTA 6》的預告與新訊已是11個月前的事了，根據Take-Two執行長Strauss Zelnick所述他非常有信心作品會在11月19日推出（不延期），同時R星對於該作的宣傳推廣活動也將於今夏啟動。

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