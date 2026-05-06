《GTA 6》集聞合集｜首發只有PS5﹑Xbox玩得　今年11月終於推出

《GTA 6》無疑是2026年最受期待的遊戲之一，多次延期至年尾，仍不減粉絲期待度。Rockstar 陸續公開預告片、角色設定、故事背景及部分場景資訊，除了確認重返 Vice City，亦會以全新州份 Leonida 作為舞台，並由 Lucia Caminos 與 Jason Duval 兩位主角帶領故事。以下整理《GTA 6》目前已知重點，包括推出日期、平台、故事、角色、地圖及售價傳聞，方便玩家一次過掌握最新資訊。



《GTA 6》推出日期：2026 年 11 月 19 日

Rockstar 已正式確認，《GTA 6》將於 2026 年 11 月 19 日推出。這個日期比原本外界預期再遲一些，因為遊戲一度被視為有機會在 2025 年秋季推出，其後又曾定於 2026 年 5 月，最後才押後至 2026 年 11 月。

Rockstar 已正式確認，《GTA 6》將於 2026 年 11 月 19 日推出

Rockstar 在公布新推出日期時表示，團隊知道玩家已經等了很久，但額外開發時間能讓遊戲達到大家期望的完成度。換句話說，今次延期並非無限期押後，而是已有一個較明確的正式日期，玩家至少可以確定等待時間。

以《GTA》系列的規模來看，Rockstar 願意繼續打磨遊戲，其實不算意外。《GTA 5》和《GTA Online》多年來仍然保持極高人氣，令外界對新作要求自然更高。《GTA 6》若要承接這個招牌，完成度和細節都不能失手。

第二條預告片透露更多故事方向

《GTA 6》首條正式預告片早已公開，當中首次展示新版 Vice City，以及兩位主角 Lucia 和 Jason。預告片展示了陽光、海灘、車流、夜生活、犯罪場面和社交媒體式短片畫面，整體氣氛明顯延續《GTA》系列一貫的諷刺風格，同時畫面細節比以往更誇張。

第二條預告片則進一步聚焦故事與角色關係。片中可見 Jason 到監獄接 Lucia 出來，兩人之後一同捲入不同犯罪行動。官方描述亦提到，兩人原本以為一次簡單行動可以成功，結果卻出事，令他們被捲入橫跨 Leonida 州的犯罪陰謀之中。

從目前資料來看，《GTA 6》很可能會走「犯罪情侶」路線，Lucia 和 Jason 的關係帶有 Bonnie and Clyde 式味道。兩人不只是合作夥伴，也似乎需要在危險環境中互相信任，這會是今集故事的一大核心。

首發平台只確認 PS5 與 Xbox Series X/S

目前官方確認，《GTA 6》將於推出時登陸 PS5 及 Xbox Series X/S。換言之，遊戲首發將以現世代主機為主，暫時未有 PS4 或 Xbox One 版本。

這點其實相當合理。以《GTA 6》目前展示出來的畫面規模、城市密度、角色細節和開放世界設計來看，舊世代主機硬件很難支撐這類大型新作。Rockstar 選擇直接面向 PS5 和 Xbox Series X/S，有助釋放更高畫面和系統表現。

至於 PS5 Pro 會否有加強版本，目前仍未有確實資料。雖然外界估計遊戲可能會在新主機上有更高畫質，但幀率、解像度及實際優化仍要等官方公布。

+ 7

PC 版暫時未確認 電腦玩家可能要再等

目前 Rockstar 和 Take-Two 尚未確認《GTA 6》PC 版推出時間。按照官方現有資訊，2026 年 11 月首發版本只包括 PS5 和 Xbox Series X/S，並未提到 PC。

這亦符合《GTA》系列過往做法。《GTA 5》當年也是先推出主機版本，之後才登陸 PC。因此，不少玩家估計《GTA 6》PC 版很可能會在主機版推出後一段時間才出現。不過，這仍屬推測，實際安排有待 Rockstar 官方確認。

對 PC 玩家來說，這當然會有點失望，但 Rockstar 過往 PC 版本通常會加入更高畫質、更多設定選項，甚至更適合長期模組社群發展。因此，即使需要等待，PC 版日後仍然會是很多玩家關注的重點。

兩位主角登場：Lucia 與 Jason

今集最重要的角色，是 Lucia Caminos 和 Jason Duval。根據官方網站資料，Lucia 在 Liberty City 長大，並一直渴望在 Leonida 過上更好的生活。第二條預告片亦顯示，她剛從監獄出來，並將與 Jason 展開新的生活。

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Jason 則被描述為成長於充滿騙徒和灰色地帶人物的環境，過去亦與運毒等犯罪活動有關。兩人一同在城市中尋找機會，卻因一次失敗行動而被迫面對更危險的局面。

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從角色定位看，《GTA 6》不再只是一名主角闖蕩世界，而是以雙主角關係帶動劇情。這有機會令任務設計、對白互動和故事推進更有層次，也讓玩家更清楚感受到兩人之間的信任、衝突與依賴。

其他角色亦陸續曝光

除了 Lucia 和 Jason，Rockstar 亦公開了部分配角資料。當中包括 Jason 的朋友 Cal Hampton，他是一名比較宅的人物，據稱會偷聽海岸防衛隊通訊。Boobie Ike 則是 Vice City 的傳奇人物兼商人，旗下涉及夜店、地產和錄音室等生意。

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Dre'Quan Priest 是一名有志成為音樂人的角色，與 Boobie 的夜店有關；Bae-Luxe 和 Roxy 則以 Real Dimez 之名活躍於社交媒體和音樂圈。Raul Bautista 是一名經驗豐富、帶有魅力的銀行劫匪，似乎會尋找新血加入行動。Brian Heder 則是較年長角色，過去與 Keys 地區走私活動有關。

這些人物設定反映，《GTA 6》的世界不只是犯罪主線，而是會包含音樂、夜生活、社交媒體、地產、走私和街頭文化等元素，進一步豐富 Leonida 這個虛構州份。

故事圍繞犯罪陰謀 兩位主角要互相依靠

Rockstar 目前公開的故事資料仍然有限，但已透露大方向。官方提到，Lucia 和 Jason 一直都知道形勢對他們不利，而當一次看似簡單的行動失敗後，兩人將被帶到「美國最陽光地方中最黑暗的一面」。

這句描述很有《GTA》味道。Vice City 表面上充滿陽光、海灘、跑車和夜店，但背後其實是犯罪、貪婪和陰謀。今集故事似乎會把這種反差放大，讓玩家在華麗城市外表下，看見更黑暗的一面。

故事亦提到犯罪陰謀會橫跨 Leonida 州，代表遊戲舞台不會只局限於市中心。玩家很可能會由 Vice City 出發，逐步進入郊區、沼澤、工業區、旅遊地帶和不同地下勢力範圍。

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舞台重返 Vice City 但地圖比以往更大

《GTA 6》將帶玩家重返 Vice City。不過，今次並不是 1986 年版本，而是設定在現代背景下的新 Vice City。Rockstar 形容，遊戲舞台位於 Leonida 州，當中包括霓虹燈照耀的 Vice City 街道，以及更廣闊的周邊地區。

從預告片和官方截圖來看，今次地圖似乎比過往 Vice City 大得多。除了城市和海灘，還有類似佛羅里達的郊外公路、濕地、旅遊區、工業地帶和小鎮。熟悉舊作的玩家，亦可從畫面中看到一些向原版 Vice City 致敬的地點。

Rockstar 在第二條預告片後公開大量截圖，當中展示了多個地區名稱，包括 Vice City、Leonida Keys、Mount Kalaga National Park、Port Gellhorn、Ambrosia 及 Grassrivers。這些地點分別呈現城市、旅遊島嶼、自然公園、廉價汽車旅館、工業區、電單車幫派地盤和沼澤地貌，暗示今集開放世界的地形變化會比以往更豐富。

地圖規模仍未完全公開 玩家已開始拼湊線索

雖然 Rockstar 尚未正式公開完整地圖，但玩家社群早已開始根據預告片、截圖和早前流出座標進行推測。有玩家嘗試用 Google Earth 和繪圖工具拼湊 Leonida 州的可能範圍，也有人將自己理解中的《GTA 6》地圖模組化到《GTA 5》之中。

這些推測未必準確，亦不代表最終遊戲內容，但足以反映玩家對《GTA 6》地圖規模的期待。以目前官方資料來看，Leonida 應該不只是單一城市，而是一個由城市、海岸、郊區、工業地帶和自然環境組成的大型開放世界。

如果 Rockstar 最終能在城市密度和地圖廣度之間取得平衡，《GTA 6》很可能會成為系列中最有沉浸感的一集。

售價仍未公布 100 美元傳聞未獲確認

至於玩家最關心的售價，Rockstar 和 Take-Two 目前仍未正式公布。外界曾有分析認為，《GTA 6》可能會因開發成本巨大而採用較高定價，甚至有人推測可能接近 100 美元。不過，這些說法暫時都只是市場猜測，未有官方確認。

近年部分新遊戲定價已由 70 美元逐步提高至 80 美元，因此《GTA 6》定價會否再上調，的確是值得留意的話題。Take-Two 高層早前被問到相關問題時，只表示公司一直都有不同定價策略，並未直接確認《GTA 6》售價。