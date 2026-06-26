日本農夫爆笑P圖掀改圖大戰 | 網民AI惡搞　哈密瓜變成火影螺旋丸

日本農夫爆笑P圖掀改圖大戰 | 每逢農作物收成的季節，不少農夫都會在社交網絡上分享自己的得意成果。不過最近在日本 X（前稱 Twitter）上，一位農夫原本只想規規矩矩地曬出哈密瓜的大豐收成果，卻因為一張「重手P圖照」意外點燃了網民的惡搞魂，掀起了一場令人捧腹大笑的「全網改圖大戰」！



網民秒速踢爆：背景空間扭曲了？（X）

網民秒速踢爆：背景空間扭曲了？

事件的主角是來自日本千葉縣、自稱「哈密瓜兼番薯王子」的第五代年輕農夫富岡，日前他一如既往在X上貼出一張站在溫室內、雙手捧著巨型哈密瓜的照片，並寫道：「今年的哈密瓜也結了許多適合送禮的大果。」。

照片中的哈密瓜確實渾圓飽滿，賣相極佳，但網民的焦點卻完全被富岡本人吸引，只見他的頭部和脖子被拉得異常細長，頭上的遮陽帽嚴重變形，就連身後的溫室支架也明顯歪斜！ 這種彷彿「外星人現身」的刻意惡搞感，讓網民一看就知道事情絕不簡單。網民隨即紛紛留言吐槽：「背後的支架是不是歪歪的？」、「這是時空扭曲，還是修圖修太大？」面對大家的起鬨，富岡亦非常配合，迅速貼出了一張號稱「無修正版本」的照片向大眾道歉。

愈描愈黑！「無修正版」哈密瓜比臉還大

原以為農夫會認真認錯，怎料這張所謂的「無修正版」照片更加荒謬！相中的富岡頭部回復正常，但他手上的哈密瓜卻被無限放大，體積比他的頭還要大上幾倍，比例誇張得像動漫道具。這波「越描越黑」的反向操作，再次讓全網笑瘋。

富岡表示不好意思，這張才是無修正原版相片。（X）

網民創意爆發！哈密瓜變動漫絕招

眼見「球」已經做好了，創意無限的網民自然不會放過這個改圖機會，紛紛加入戰局。有網民將富岡的臉與哈密瓜對調，變成了「今天也收成了很出色的富岡」，畫面詭異又爆笑。

哈密瓜：今天也是收穫了許多完美的富岡。（X）

還有人將他手上的巨型哈密瓜改成了黑洞或能量球；更有不少動漫迷為照片加上特效，讓單純的豐收照瞬間變成《火影忍者》漩渦鳴人發動「螺旋丸」的戰鬥熱血漫畫場景。

眼見網民越玩越起勁，富岡最後終於公開了真正「毫無加工」的原圖，並笑稱「還是先放上真正的無加工版好了」。他坦言照片其實是用自拍App拍攝的，當時只套用了一點美肌濾鏡，承諾這次絕對沒有再把任何背景或東西修到變形。

真正「毫無加工」的原圖。（X）

最後富岡還順勢利用這波巨大的網絡熱度為自家的農產品打廣告，他表示市面上常見的哈密瓜多數為2L左右，但他們家種植的哈密瓜經常能長到4L、5L甚至6L等級，體積比一般市售的要大上好幾圈。

來源：X（前稱 Twitter）