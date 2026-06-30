世界盃日本對巴西｜足球小將漫畫回顧志偉對辛坦拿世青盃冠軍大戰

2026世界盃日本對巴西的32強大戰將於6月30日爆發。這場現實對局神預言了《足球小將》動漫中大空翼兩度硬碰森巴軍團的經典戰役，迅速引發全港球迷熱烈討論。



《足球小將》連載43年｜日本 vs 巴西只曾一戰

日本神級漫畫《足球小將》由誕生至今已有43年，可以說，它就代表了日本數代人的足球夢。一套幾十年前的動畫，燃點起成千上萬小朋友的足球夢想！巴西在《足小》故事中，地位超然，無論是漫畫以至電視遊戲，巴西都會被安排當最後波士！以前高橋陽一賣世青篇，日本攻敗巴西成為世界冠軍，很多人不相信會夢想成真，但幾十年後日本足球終於過夢想走前一大步，實在非常熱血又勵志！

回看原作漫畫，原來由大空翼（又名：戴翅偉／戴志偉）帶領的日本隊，只曾跟森巴軍團對戰1次；兩隊原定在正傳最終章《Rising Sun THE FINALS》中的奧運金牌賽再度碰頭，卻因作者高橋陽一體力衰退宣佈由一線退下來，戰役至今尚未開打，想不到漫畫未畫、真正的「日本vs巴西」已提早上演，難怪迅速成為全港球迷及《足球小將》迷的至hit話題。

（以遊戲《キャプテン翼-RIVALS-》宣傳圖生成之AI圖片）

日本球迷在 2018 年世界盃期間展示的巨型《足球小將》（Captain Tsubasa）應援橫幅。

巴西前鋒三叉戟！你又記得幾多位？

「足球改造人」辛坦拿

被譽為「足球改造人」的巴西天才前鋒。因童年悲慘遭遇而壓抑情感，追求絕對精準、冷酷的完美足球。擁有神技「辛坦拿轉身」及恐怖的「展翅射門」。在世青篇與大空翼決戰後，被其熱情打動而重拾足球快樂。

「足球改造人」辛坦拿（《キャプテン翼-RIVALS-》遊戲圖片）

「神之子」拿度尼

綽號「神之子」，在亞馬遜大自然中長大的巴西超天才中場。擁有野性直覺與深不見底的潛能，是巴西隊的終極10號。世青篇決賽最後時刻震撼登場，一舉打破若林源三的禁區外不失球神話。

「足球之神」拿度尼（《キャプテン翼-RIVALS-》遊戲圖片）

「巴塞隆拿絕對核心」

以巴西傳奇名將李華度為藍本創作的人物。在漫畫中，利華爾是巴塞隆拿的絕對核心。在西甲篇中，他對於大空翼來說是一座難以逾越的「高山」，二人亦師亦友。及後在奧運篇中，利華爾以超齡球員身份重回巴西隊，與辛坦拿、拿度尼組成夢幻三叉戟。

「巴塞隆拿絕對核心」利華爾（《キャプテン翼-RIVALS-》遊戲圖片）

世青盃決賽奠定大空翼宿敵地位

世青篇決賽：日本 U-19 vs 巴西 U-19

賽事階段： 世界青年足球錦標賽（世青盃）決賽

90分鐘比數：全場2－2／半場 0－0

比賽結果：日本 3 - 2 巴西

決勝球：加時賽由大空翼的黃金入球奪冠

回想《世青篇》決賽日本U-19對巴西U-19的激戰，至今仍是動漫迷津津樂道的經典。大空翼與「足球改造人」辛坦拿由巴西聯賽一路鬥到國家隊，辛坦拿的冷酷球風與恐怖絕招讓人印象深刻；兩隊激戰45分鐘，半場和 0：0。

回想《世青篇》決賽日本U-19對巴西U-19的激戰，至今仍是動漫迷津津樂道的經典。

大空翼與辛坦拿由巴西聯賽一路鬥到國家隊，辛坦拿的冷酷球風與恐怖絕招讓人印象深刻。（《足球小將》世青篇漫畫圖片）

下半場泰萊帶傷復出

下半場辛坦拿先入一球、領先0：1。此時志偉（大空翼）的黃金拍檔泰萊（岬太郎）帶傷復出，二人合作使出倒掛被撲出，志偉在空中以身體護球，加上隊友支援，齊齊連人帶波將皮球送入網、追成1：1。

志偉與泰萊使出二人倒掛被撲出，志偉在空中以身體護球，加上隊友支援，齊齊連人帶波將皮球送入網，太有型了！（《足球小將》世青篇漫畫圖片）

之後小志強使出雷獸射球，再由黃金拍檔雙人射門加強威力，三人的合作射門打穿巴西網窩撞穿牆！日本反超2：1！

之後小志強使出雷獸射球，再由黃金拍檔雙人射門加強威力，三人的合作射門打穿巴西網窩撞穿牆！日本反超2：1！（《足球小將》世青篇漫畫圖片）

後備殺手拿度尼登場

之後巴西換入後備殺手拿度尼，他一出場就在禁區外射破若林源三的清白之身，追平2比2。

下半場巴西更換入後備殺手拿度尼（《足球小將》世青篇漫畫圖片）

拿度尼一登場就在禁區外射破若林源三的清白之身，追平2比2。（《足球小將》世青篇漫畫圖片）

神技！空中兩段倒掛金鉤

兩隊90分鐘打成平手，需要進入加時賽，最終靠志偉的「神技！空中兩段倒掛金鉤」射入黃金入球，日本隊才順利登頂奪得世青盃冠軍。

志偉以「神技！空中兩段倒掛金鉤」射入至勝的重要入球。

日本隊順利登頂。（《足球小將》世青篇漫畫圖片）

奧運決賽上演的終極師徒大戰

奧運篇決賽：日本 U-23 vs 巴西 U-23

賽事階段： 馬德里奧運會 男子足球決賽

目前進度： 未開戰

來到正傳最終章《足球小將 Rising Sun THE FINALS》的馬德里奧運男子足球賽，劇情更加高潮迭起，日本U-23在四強準決賽大戰西班牙後，本來要直接面對恩師本鄉勞比度帶領的巴西U-23，對方更擺出辛坦拿、拿度尼和超齡球員利華爾組成的完全體三叉戟！

《足球小將 Rising Sun THE FINALS》漫畫標題（集英社圖片）

相對的，日本隊經歷德國及西班牙的連場惡戰，林源三和三杉淳等主力均已重傷（在12碼大戰中，大空翼甚至要客串當守門員），殘局之下大空翼如何帶領球隊抗衡森巴軍團？

來到正傳最終章《Rising Sun THE FINAL》的馬德里奧運決賽，劇情更加高潮迭起。（《足球小將 Rising Sun THE FINALS》漫畫圖片）

高橋陽一未完成的大戰｜如今於球場繼續？

非常可惜，《足球小將》作者高橋陽一因體力衰退，《Rising Sun THE FINAL》本身已被迫用鉛筆草稿方式網上連載；高橋先生硬撐到100話，日本隊打敗「天使」米迦勒的西班牙隊後，就宣布從商業連載引退。原定接下來與巴西進行的奧運決賽，暫時仍未開始繪畫。所以，這場日本對巴西的世界盃大戰，更是別具意義。