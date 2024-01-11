足球小將即將完結　回顧5件重要事　誇張絕招真人化：竟然真可行

《足球小將》63歲作者高橋陽一在1月5日發售的最新一期連載內頁宣布，將在今年4月為兩部連載作品畫下句點，並結束逾40年執筆生涯。



《足球小將》(キャプテン翼)於1981年於集英社旗下的《週刊少年Jump》開始連載至今，全球售出超過9,000萬冊，作品影響全球，美斯、施丹等一代足壇名將均曾公開是作品讀者。

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作品主要講述為主角戴志偉（大空翼）由日本學界踢至到職業賽，以至代表日本國家隊參加國際賽的故事。

已年屆63歲的作者高橋陽一，在《週刊少年Jump》最新一期連載內頁宣布引退決定，並表示今年4月將為目前兩部連載中的《足球小將》作品畫下句點，但仍會持續監督相關的衍生作品。

他亦指事實上自身現在的健康狀況仍然很好，然而隨着繼續創作漫畫，身體狀况隨年齡增長而下滑是不可避免的，作畫的速度已大幅減慢了，更重要的是視力也變差了，很難集中注意力。

在文中又提及，漫畫產業向電子化轉型對他來說極具挑戰性，亦因疫情因素令到工作人員的體制維持困難。最後他成為漫畫家的憧憬目標《大飯桶》作者水島新司的去世令到他認為今年是引退的最好時機。

但《足球小將》有5件重要事你可能並未知道，今日小編就來分享一下。

1、足球小將歷年畫風對比

《足球小將》最引人討論的一定是畫風，畢竟最初連載時的角色是正常，但不知道為什麼之後慢慢發展成20頭身。小編將為人熟悉的戴志偉及小志強的畫風對比就會看出小學時的正常身高到中學編就慢慢急升，變化原因相信為大家最想問作者為什麼。

2、足球小將MV真人化？

早幾年曾經有一個日本人翻拍《足球小將》的MV，更日本節目上公佈。可以見到日本人這邊搞笑惡攪永遠認真。

3、足球小將絕招真人化

提到《足球小將》不得不提當中的「衝力射球」、「猛虎射球」等等著名的絕招。近年日本職業足球甲級聯賽「J1リーグ」就嘗試將作品中「剃刀射門」、「反動蹴迅速砲」及「雙人射門」都重現。

4、足球小將遊戲化

《足球小將》連載多年當然推出過不少的遊戲，基本都為卡牌指令或者足球模擬器類型遊戲為主。最近幾年的《隊長小翼：新秀崛起》就是足球模擬器類型遊戲，而最新的《足球小將翼 夢幻隊伍》就為卡牌指令遊戲。但以遊戲性來說就並沒有太大的回響。

5、足球小將舞台劇化

雖然《足球小將》並未曾正式真人影視化，但其實曾經改編真人舞台劇。不過就並無用真正的足球，而全程都用燈光及CG呈現當中的絕招及足球。

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【本文獲「香港漫畫書網」授權轉載。】

「雙人射門」：