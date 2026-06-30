攻略《Meccha Chameleon》超級變色龍最佳藏位｜超級變色龍全地圖38個躲藏位｜Steam大熱的獨立遊戲《Meccha Chameleon》（超級變色龍），推出半個月已大賣1,000萬套，其玩法簡直是將漫畫《忍者小靈精》中的「隱身布」玩出新高度，玩家要手繪岩石、木紋或圍牆圖案布料，融入環境同其他玩家捉迷藏。

本文特別搜羅了：捉迷藏豪宅 Hide-and-Seek Mansion／室內鄉村 (Indoor Country)／下水道 (Sewer)／後室 (Backrooms)／企鵝酒店 (Penguin Hotel)／糖果樂園 (Sugar Land)／大阪地圖(Osaka)：全地圖 38 個無敵躲藏卡位（藏位），助你化身真正的捉迷藏大師！



Meccha Chameleon 全地圖38個最佳躲藏卡位

你不但要眼明手快找出絕佳的藏身據點，更要發揮創意，按照周圍環境手繪出超擬真的「隱身布」來瞞過對手。為了讓大家輕鬆完美逃脫，本文特別搜羅了全地圖 38 個最隱蔽、最無敵的躲藏卡位，助你化身真正的捉迷藏大師！

捉迷藏豪宅 (Hide-and-Seek Mansion)

在圖書館裡，蹲下並偽裝成一本書。

捉迷藏豪宅 (Hide-and-Seek Mansion) ｜在圖書館裡，蹲下並偽裝成一本書。

在大廳裡，貼在天花板上並偽裝成其中一根柱子。

捉迷藏豪宅 (Hide-and-Seek Mansion) ｜在大廳（主房間）裡，貼在天花板上並偽裝成其中一根柱子。

躲在馬雕像裡面。

捉迷藏豪宅 (Hide-and-Seek Mansion) ｜躲在馬雕像裡面。

在廚房裡，將自己塗成與牆上的海報相配的顏色。

捉迷藏豪宅 (Hide-and-Seek Mansion) ｜在廚房裡，將自己塗成與牆上的海報相配的顏色。

捉迷藏豪宅 (Hide-and-Seek Mansion) 在浴室裡，將自己塗成與磁磚融合的顏色。

將自己塗成與其中一面木製拱形牆相配的顏色。

捉迷藏豪宅 (Hide-and-Seek Mansion) 將自己塗成與其中一面木製拱形牆相配的顏色。

將自己塗成看起來像走廊上的一幅畫。

捉迷藏豪宅 (Hide-and-Seek Mansion) 將自己塗成看起來像走廊上的一幅畫。

在大廳（主房間）的柱子上方。

捉迷藏豪宅 (Hide-and-Seek Mansion) 在大廳（主房間）的柱子上方。

在廚房裡，蹲在其中一個層架單元裡面。

捉迷藏豪宅 (Hide-and-Seek Mansion) 在廚房裡，蹲在其中一個層架單元裡面。

隱藏者6大實戰技巧

1：切勿選擇乾淨白牆，邊緣失誤極易曝光。

2：優先挑選繁複、多道具或陰暗的角落隱蔽。

3：直立站姿的人型輪廓容易出賣位置。

4：須瘋狂扭曲肢體模仿物件，打破人形結構。

5：觀察地圖光源，在身上畫出假陰影與受光面。

6：利用立體渲染技巧，抹平角色的三維體積感。

室內鄉村 (Indoor Country)

室內鄉村 (Indoor Country) 將自己塗成看起來像一頭乳牛，棲息在乳牛立牌上。

室內鄉村 (Indoor Country) 將自己塗成與藍綠色牆壁相配的顏色。

室內鄉村 (Indoor Country) 藏在其中一個大型綠色板條箱後面。

蹲在其中一個倒下的立牌上。

室內鄉村 (Indoor Country) 蹲在其中一個倒下的立牌上。

室內鄉村 (Indoor Country)在靠近雲朵的天花板上。

室內鄉村 (Indoor Country) 在靠近雲朵的天花板上。

將自己塗成與乾草捆後面的穀倉相配的顏色

室內鄉村 (Indoor Country) 將自己塗成與乾草捆後面的穀倉相配的顏色

下水道 (Sewer)

在天花板上，躲在該地圖最黑暗區域的一根管子後面。

下水道 (Sewer) 在天花板上，躲在該地圖最黑暗區域的一根管子後面。

下水道 (Sewer)躺在其中一個油桶上方。

下水道 (Sewer) 躺在其中一個油桶上方。

下水道 (Sewer)在牆上將自己塗成塗鴉。

下水道 (Sewer) 在牆上將自己塗成塗鴉。

在木板框架中間，在縫隙間塗網成木板色。

下水道 (Sewer) 在木板框架中間，在縫隙間塗網成木板色。

在地圖另一個區域的牆上將自己塗成塗鴉。

下水道 (Sewer) 在地圖另一個區域的牆上將自己塗成塗鴉。

獵人6大實戰技巧

1：專注掃視物件邊緣，尋找不自然的弧度。

2：留意場景中不對稱、打破等距邏輯的矛盾色塊。

3：隱藏者常透過吹口哨或嘲諷來賺取分數。

4：獵人須靠耳朵捕捉聲音，精準鎖定目標方位。

5：得分機制會鼓勵隱藏者大膽躲在顯眼之處。

6：開局切勿只搜角落，多留意牆面與大型道具。

後室 (Backrooms)

將自己塗成看起來像牆上的自行車。

後室 (Backrooms) 將自己塗成看起來像牆上的自行車。

藏在一疊椅子的下方。

後室 (Backrooms) 藏在一疊椅子的下方。

貼在明亮的天花板吊燈上。

後室 (Backrooms) 貼在明亮的天花板吊燈上。

將自己塗成看起來像一個安全出口指示牌。

後室 (Backrooms) 將自己塗成看起來像一個安全出口指示牌。

企鵝酒店 (Penguin Hotel)

躲在企鵝毛絨玩偶中。

企鵝酒店 (Penguin Hotel) 躲在企鵝毛絨玩偶中。

躲在沙發上的企鵝毛絨玩偶群中。

企鵝酒店 (Penguin Hotel) 躲在沙發上的企鵝毛絨玩偶群中。

躲藏在花瓶後面

企鵝酒店 (Penguin Hotel) 在花瓶後面。

在氣球花環上。

企鵝酒店 (Penguin Hotel) 在氣球花環上。

企鵝酒店 (Penguin Hotel) 躲在鐵甲雕像後面的空隙中。

企鵝酒店 (Penguin Hotel) 格仔地板旁的蓝色門框邊，貼住門邊塗裝成同色。

糖果樂園 (Sugar Land)

偽裝成薑餅人躲起來。

糖果樂園 (Sugar Land) 偽裝成薑餅人躲起來。

在粉紅色地板上將自己塗成糖霜。

糖果樂園 (Sugar Land) 在粉紅色地板上將自己塗成糖霜。

躺在乾草堆上方

糖果樂園 (Sugar Land) 躺在乾草堆上方。

大阪地圖 (Osaka)

在貨車尾的車牌後面

大阪地圖 (Osaka) 在貨車尾的車牌後面

大阪地圖 (Osaka)扮成燈柱上的一支燈膽。

在磚牆上。

大阪地圖 (Osaka) 在磚牆上。

藏在招牌後面，記得加多一點石屎花紋。

大阪地圖 (Osaka) 藏在招牌後面，記得加多一點石屎花紋。

塗上一身紅色、扮成章魚