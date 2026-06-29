Steam夏促多款大作降價　Cyberpunk新史低　最終幻想系列6折以上

Steam一年一度的夏季特賣正式上線，活動從6月26日持續到7月9日上午十點，大量遊戲打出年度低價，不少熱門作品直接刷新歷史最低售價。



夏促是Steam全年規模最大的促銷活動，覆蓋遊戲品類齊全，折扣普遍很實在。這次有一大批人氣3A和獨立遊戲拿到新史低，性價比拉滿，適合平時觀望的玩家入手。

Steam一年一度的夏季特賣正式上線，活動從6月26日持續到7月9日上午十點，大量遊戲打出年度低價，不少熱門作品直接刷新歷史最低售價。（steam）

Steam夏促部分遊戲介紹：

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《電馭叛客 2077》（Cyberpunk 2077）直接降價7成，原價399元現在僅需119.7元，是發售以來最低價格。

《騎馬與砍殺2》（Mount & Blade II: Bannerlord）打六折，折後143.6元。

《潛水員戴夫》（DAVE THE DIVER）半價62.5元就能拿下，輕鬆休閒的模擬遊戲適合日常打發時間。

《最終幻想》（FINAL FANTASY）系列多款新作同步創新低，重製版（FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE）、重生（FINAL FANTASY VII REBIRTH）、核心危機（CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION）三款作品折扣都在6成以上。



還有不少驚喜低價作品，《七龍珠 異戰2》（DRAGON BALL XENOVERSE 2）降價9成，不到10塊錢就能入手。《雙影奇境》（Split Fiction）、《星空》（Starfield）也下調到全新歷史價位，多人聯機、開放世界愛好者可以看看。

除了刷新最低價的新作，還有一大批經典大作持平歷史低價。《隻狼》（Sekiro）、《仁王》（Nioh）系列、《最終幻想16》（FINAL FANTASY 16）、多款《生化危機》（Resident Evil）作品都給出大額優惠，《惡魔獵人5》（Devil May Cry 5）折扣高達八五折，34.2元就能拿下。

本次活動周期不算短，但史低價格不會一直維持，想擴充遊戲庫的玩家可以提前整理願望單，趁這段時間入手心儀作品。

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