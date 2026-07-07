PTCG拍賣創歷史新高！102張完美品相元祖寶可夢卡牌950萬港元落槌

PTCG拍賣創歷史新高！日前，知名拍賣行海瑞德（Heritage Auctions）舉辦的「集換式卡牌簽名拍賣會」寫下歷史新高，總成交額突破789萬美元（約6,150萬港元）。一系列極其珍稀的寶可夢元祖級卡牌成為全場焦點，其中一套英文初版基礎套裝更以高達121.8萬美元（約950萬港元）的天價落槌，刷新該系列在公開拍賣中的歷史最高紀錄。



寶可夢集換式卡牌遊戲第一版基礎系列完整套裝（共102張），PSA評級Gem Mint 10。（Heritage Auctions）

102張「全PSA 10」完美品相，PTCG收藏界天花板

這次創下神話的是1999年由Wizards of the Coast（威世智）於歐美發行的英文版《寶可夢第1版基礎套裝》（Pokémon 1st Edition Base Set）。這套元祖級珍藏包含初代噴火龍、水箭龜、妙蛙花等人氣角色，全套合共102張。

1999年由Wizards of the Coast（威世智）發行的英文版噴火龍。（Heritage Auctions）

這套藏品之所以能令全球收藏家瘋狂競投，全因這102張卡牌全部獲得第三方權威鑑定機構PSA的最高評級「PSA Gem Mint 10（完美品相）」。要通過PSA的嚴格鑑定，卡牌的四角、表面、印刷對稱度都必須達到完美無瑕。海瑞德拍賣行卡牌部門總監Jesus Garcia指出，單是儲齊102張初版卡已是極難的偉業，而全套達成PSA 10更是需要藏家耗費數十年的心血、龐大資金與超凡耐性才能達成的極致成就。

傳奇「插畫家比卡超」再現，閃卡獎盃套裝震撼全場

被譽為PTCG歷史上最貴、最傳奇的卡牌《寶可夢比卡超插畫家》（Pikachu Illustrator）無編號推廣卡（評級為PSA 8.5），最終以843,750美元（約658萬港元）成交。這張卡是1998年日本《快樂快樂月刊》插畫比賽的獲獎獎品，全球流通量僅約40張，一向是PTCG市場的頂級價值指標。

價值658萬港元的「插畫家比卡超」。（Heritage Auctions）

與此同時，1998年日本官方大型賽事「噴火龍超級對戰（リザードン メガバトル）」中頒發的冠、亞、季軍獎盃卡，「黃金No.1／白銀No.2／青銅No.3訓練家」鐳射閃卡三張套裝，亦以875,000美元（約682萬港元）成交。這類元祖級賽事獎盃卡在世上每款通常不足20張，而冠亞季軍三張集齊一同現身拍賣會更是極為罕見。

「黃金No.1／白銀No.2／青銅No.3訓練家」鐳射閃卡。（Heritage Auctions）

未裁切工廠原紙、現代稀有卡同樣吸金

拍賣會上還出現了一些極為罕見的非傳統寶可夢藏品。一張1998年由威世智工廠流出的「未裁切卡表框（Uncut Sheet - Sheet 7）」，即在卡牌印刷完成後、尚未經過機器裁切成單張的整張原始大卡紙，以375,000美元（約 292 萬港元）成交，極具文獻與歷史收藏價值。

集換式卡牌（TCG）近年已擺脫單純的「兒童玩具」標籤，在國際拍賣市場成為炙手可熱的頂級替代資產，這次的拍賣結果再次印證了《寶可夢》卡牌在全球流行文化與資產市場的恐怖影響力。

來源：Heritage Auctions