寶可夢卡太紅！兩日本男子盜竊物流車　偷走3400萬日圓寶可夢卡

《寶可夢》卡牌近年人氣持續高企，部分稀有卡及未開封商品在二手市場炒價驚人，亦令相關商品成為犯罪目標。日本近日再有涉及寶可夢卡牌的盜竊案件曝光，兩名分別 26 歲及 27 歲男子，涉嫌在東京千代田區鎖定一輛運送《寶可夢》卡牌的物流車，趁司機離開時偷走車上總值約 3400 萬日圓的貨物。兩人其後被捕，並承認犯案。



物流車成目標 涉偷 3400 萬日圓寶可夢卡

根據 TBS 網站報道，事件發生於去年 12 月，兩名疑犯分別為 26 歲的小林航太及 27 歲的細谷達希。二人被指在東京千代田區，盯上一輛正在運送《寶可夢》卡牌商品的物流車，並趁司機暫時離開車輛時下手。

涉案貨物總值高達 3400 萬日圓，折合港幣約百多萬元。對一般人來說，卡牌看似只是收藏品或遊戲用品，但由於《寶可夢》卡牌市場需求龐大，部分新品、限量卡包或熱門商品在市場上有極高轉售價值，因此也吸引犯罪分子鎖定。

疑有人掌握內部物流資料

報道提到，其中一名疑犯小林航太據稱是受害物流公司當時的運輸業務人員。警方懷疑，他可能利用未對外公開的內部作業資料，例如物流車行駛路線、送貨時間及停靠安排，協助自己與同夥精準鎖定目標。

趁司機入店確認時偷走貨物

據報，案發時物流車正在例行停靠，司機下車進入店內確認貨物或交收安排。兩名疑犯便趁這個空檔打開車廂，迅速偷走包裹。該包裹內據稱裝有 300 多包《寶可夢》卡包。由於卡牌商品體積不大、價值高，而且轉售渠道多，一旦被偷走後很容易分散出售，增加追查難度。

兩名疑犯其後被捕，並承認犯案。不過，報道指他們相信已經成功出售部分贓物，並從中獲利約 500 萬日圓。

M5卡包設計存在漏洞

寶可夢卡牌市場火熱 令犯罪風險升高

《寶可夢》卡牌原本是以收藏及對戰為核心的商品，但近年全球炒賣熱潮令部分卡牌價格急升。新卡包開售時經常出現排隊、搶購、抽選購買等情況，熱門商品在短時間內被搶購一空亦不罕見。

正因市場需求高，一些犯罪分子開始將卡牌視為高價、容易轉手的目標。相比大型電子產品或貴金屬，卡牌重量輕、易收藏、易轉售，亦較容易透過網上平台或二手市場流出。

原視頻與使用Gemini Omni製作之後的對比，基本上肉眼難以分別真偽。（X@arrakis_ai）

玩家購買二手卡牌亦要小心

對一般玩家和收藏者來說，這類案件亦帶來另一個提醒：購買二手卡牌或未開封商品時，要留意來源是否可靠。若有賣家以明顯低於市價的價格大量出售熱門卡包，或者無法交代貨源，就應提高警覺。

雖然買家未必知道商品是否涉及不法來源，但一旦購買到贓物﹑假貨，可能會帶來麻煩或損失。尤其是高價卡牌或大量未開封商品，最好選擇信譽較好的店舖或平台交易，並保留交易紀錄。