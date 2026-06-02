寶可夢卡牌30週年紀念包9月發售｜全新比卡超／夢幻新卡登場

寶可夢卡牌30週年紀念包9月發售｜近來Pokemon寶可夢卡牌收集與對戰近年成為不少消閒愛好者的生活重心，適逢Pokemon寶可夢卡牌遊戲迎來誕生30週年里程碑，早前官方宣佈將於2026年9月推出全新紀念擴充包「30th CELEBRATION」，首度引入極具科幻感的全新稀有度「FUR」並帶來30款比卡超／皮卡丘及夢幻紀念卡牌，成為今年卡牌界矚目盛事。



全新FUR稀有度閃卡亮相

在這次30週年紀念包中，首度登場的稀有度「FUR」（Futuristic Rare）意指未來稀有度，採用極具未來感的彩虹與金屬光澤設計。官方特別邀請日本著名藝術家YOSHIROTTEN繪製卡牌插畫。

全新稀有度「FUR」卡牌包括「夢幻ex」與「超夢ex」

首波公佈的「FUR」卡牌包括「夢幻ex」與「超夢ex」。「夢幻ex」擁有160點生命值，其特性「記憶螺旋」能直接使用備戰區所有寶可夢的招式，極具戰術彈性；「超夢ex」則有230點生命值，招式「光子彈」能對對手所有寶可夢ex造成50點傷害，而「超能之力」更能瞬間爆發出230點高額傷害。

合共多達30款不同的比卡超／皮卡丘閃卡

必收30款原創皮卡丘閃卡

為向陪伴大家成長的經典角色致敬，官方邀請了30位風格獨特的著名插畫家，聯手繪製30款不同樣式的比卡超／皮卡丘閃卡。

每款比卡超閃卡在左下方都有獨特的編號

為了滿足收集愛好者的期待，「30th CELEBRATION」每包擴充包中隨機封入的6張閃卡之內，都必定會隨機包含這30種特別版皮卡丘卡牌之中的隨機1張。不僅提升了用家開包的滿足感，也讓收集過程變得更有趣味。

精緻插畫記錄寶可夢日常

紀念擴充包還收錄了多款特殊插畫卡牌，細緻描繪寶可夢在一天之中不同時段的生活姿態。例如Amelicart繪製的「拉普拉斯」展現清晨陽光下的溫馨場景，其招式「載著游水」能搜尋支援者卡。Whisker繪製的「飄飄球」則呈現白晝遊樂園空中的歡樂畫面。

不同寶可夢的日常插畫AR卡

夕陽下的「鬃岩狼人」展現戰鬥姿態，其「雙倍奉還」能雙倍返還傷害。夜幕下的「洗翠索羅亞」在圓月背景下顯得神祕可愛。最後還有「太陽伊布」與「月亮伊布」呈現白晝與黑夜的強烈對比，極具故事感。

亦都有不同的戰鬥形態

一般或RR半圖卡都非常漂亮

重溫30年歷史經典噴火龍

對於資深用家而言，最期待的莫過於30張象徵30年歷史的特殊重製版卡牌。其中包括最初代「寶可夢集換式卡牌遊戲」中登場的經典「噴火龍」，原汁原味地還原了復古卡框與經典插畫，並加上30週年專屬紀念標誌。

經典的噴火龍又再登場

此外還有「太陽&月亮」系列的強力組合「皮卡丘&捷克羅姆GX」。需要注意，這些歷史復刻卡牌不得在現行標準賽制中使用，但在開放其原版卡牌的復古賽制中則開放使用。該擴充包定於2026年9月16日（週三）全球同步發行，每包售價為$25元，內含6張閃卡，勢必引發搶購熱潮。

最令人意想不到是重新加入TAG TEAM的比卡超與黑龍的全圖RR卡

Pokemon寶可夢集換式卡牌遊戲「30th CELEBRATION」紀念包的香港官方售價是多少？ 官方售價為港幣25元，每包含有6張全閃卡，且必定隨機包含1張30週年皮卡丘閃卡。 這款30週年紀念擴充包將於甚麼時候在香港推出？ 擴充包定於2026年9月16日（週三）全球同步發行。 新稀有度「FUR」有甚麼獨特之處？ FUR即「Futuristic Rare」，採用充滿未來感的金屬與虹彩設計，首批插畫由藝術家YOSHIROTTEN繪製，收錄了強力的「夢幻ex」與「超夢ex」。