動漫節2026打風｜香港動漫電玩節正於灣仔會展舉行至下周二（27日），颱風「紅霞」逼近廣東沿岸，天文台已發出一號戒備信號，並考慮於今日（25日）下午改發 3 號風球。 準備去動漫節的漫迷注意！遇上 8 號風球或黑雨還能入場嗎？落球後多久重開？即睇以下最新應變懶人包！



動漫節2026展期逐天天氣與打風/黑雨風險評估

7月24日（五）：28°C - 33°C｜酷熱天晴（晚間已發出一號戒備信號）｜打風/黑雨風險：低

7月25日（六）：27°C - 32°C｜酷熱轉多雲及狂風雷暴（考慮下午改發3號風球）｜打風/黑雨風險：中等

7月26日（日）：27°C - 28°C｜狂風大雨及強烈雷暴（「紅霞」最接近香港）｜打風/黑雨風險：高至極高

7月27日（一）：27°C - 28°C｜間中有驟雨（風勢與雨勢逐漸緩和）｜打風/黑雨風險：中等

7月28日（二）：27°C - 28°C｜大致多雲，局部地區有雷陣雨｜打風/黑雨風險：低至中等

動漫節2026惡劣天氣應變機制一覽表

動漫節2026惡劣天氣應變機制一覽表 天氣警告 展覽開放前生效 展覽進行中發出 八號或以上 颱風警告 【暫停開放】 如天文台於下午 2:00 前（展期最後一天為下午 1:00 前）改發 3 號 或以下信號，會場將於落球後 2 小時內重開。 【即時暫停入場及清場】 即時停止售票及觀眾入場。大會將進行廣播並安排觀眾有序清場離開，會場提早關閉。 黑色暴雨 警告信號 【暫停開放】 改發紅雨或黃雨警告後 2 小時內重開。 【只出不進｜活動照常】 暫停售票及入場，已入場觀眾建議留在室內避雨。場內展覽與舞台表演繼續正常進行。

動漫節2026 惡劣天氣應獲機制簡表

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如果八號風球在展覽當天上午 8:00 前生效，展覽會先暫停開放。

動漫節2026｜熱門 Q&A：打風 / 黑雨入場常見疑問

Q1. 未開場前掛 8 號風球，我應該前往會場嗎？

答：切勿前往！ 展覽暫停開放期間，會場不會開放予任何觀眾。請留在安全的室內地方暂避，切勿前往灣仔會場或在場外排隊，並密切留意大會及天文台最新公佈。



Q2. 展覽進行中改掛 8 號風球，已在場內該如何應對？

答：會場將提早關閉。 請配合現場工作人員及保安人員指引有序離開會場。建議在公共交通工具（港鐵、巴士）仍然維持運作時盡快返回安全地方。



Q3. 展覽進行中發出「黑色暴雨警告」，應否離開會場？

答：不需要急於離場！ 暴雨與颱風的處理機制截然不同，黑雨期間場內展覽與舞台表演活動會繼續正常運作。未出發的觀眾請先在安全地方暫避；已入場觀眾建議留在室內會場避雨，待警告解除後再離場。



Q4.颱風幾時落球展覽才會重開？

八號風球在展覽當天上午 8:00 前生效，展覽會先暫停開放。天文台在下午 2:00 前（展期最後一天為下午 1:00 前）改發三號或以下信號，會場就會在落球後 2 小時內重開，讓參展商與漫迷有充足時間準備。



Q5. 門票因惡劣天氣受影響，可以退款或換票嗎？

• 彈性換票： 若展覽因颱風或極端天氣導致全日停辦，持有單日預售門票人士，可於餘下展期任選 1 天入場。



• 特別退款： 若展期最後一天（7 月 28 日）遭遇極端天氣而被迫提早閉館或全日取消，大會屆時將另行公佈專屬退票與退款細則。



若展覽進行中發出黑色暴雨警告，場內展覽與表演活動會繼續運作，大會建議已入場的觀眾留在安全的室內會場避雨，直到黑雨警告除下。

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香港動漫電玩節 ACGHK 2026

活動名稱：第二十七屆香港動漫電玩節（ACGHK 2026）

展覽日期：2026年7月24日（星期五）至 7月28日（星期二）

展覽地點：香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心（Hall 1、Hall 3 及 Hall 5）

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ACGHK門票｜動漫節2026

ACGHK全票價錢：$50

長者/傷健人士：12pm經1B通道進場,長者需出示樂悠咭,每位長者或傷健人士可由1位持票成年人陪同

可進場館：Hall 1,3,5

01空間👉🏻獨家$45入場

小童全票價錢：$25

*3-11歲(2歲或以下免費) 必須由18歲或以上之持票人士陪同(最多2位)

可進場館：Hall 1,3,5

01空間👉🏻獨家$20入場

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