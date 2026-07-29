《劇場版Chiikawa人魚島的秘密》香港上演！吉伊卡哇、小八同兔兔終於搬上大銀幕！今集改編自超高人氣的「賽蓮篇」，講述主角群收到神秘島嶼邀請函，化身草裙造型登島玩樂，最後演變成驚險討伐戰。電影將於 2026 年 8 月 6 日提供日語及粵語同步上映。香港區很多不同類型的前賣券／特典推出，以下一文整理全部類型，方便各位同好購買。文末還有帶劇透成份的「電影8個秘密」解說，不怕被「雷」到的話記得看看。



吉伊卡哇首部大電影登場

電影戲票前賣券｜旗艦店限定套裝

想買最齊全的精品，首推 CHIIKAWA Shop Hong Kong（旺角MOKO新世紀廣場）獨家發售的 290 港元套裝。裡面除了電影換票證，仲送超吸睛的賽蓮手提袋同專屬髮夾套裝，2026 年 7 月 24 日起發售，收藏價值極高。

🩵限定前賣券套裝（售價 HKD 290）包括：

✨ 收藏前賣券 x 1張

✨ 賽蓮斜孭袋 x 1個

✨ 賽蓮和人魚髮夾套裝 x 1套（兩件）

日期：已開賣、售完即止

營業時間：每日上午11時30分至晚上9時30分

想買最齊全的精品，首推 CHIIKAWA Shop Hong Kong（旺角MOKO新世紀廣場）獨家發售的 290 港元套裝。

天星小輪聯乘套裝｜更有特別版打卡航班

2026 年 7 月 28 日起於尖沙咀天星碼頭海港遊售票處推出 180 港元「《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》期間限定燙金套裝」，附送燙金設計電影票、天星小輪成人單程船票同限定磁貼，更能免費獲贈主題明信片及集齊印章。

發售地點：尖沙咀天星碼頭海港遊售票處公開發售

日期：已經開售、售完即止

發售時間：每日 11：30 至 20：00

2026 年 7 月 28 日起於尖沙咀天星碼頭海港遊售票處推出 180 港元「《劇場版 CHIIKAWA 人魚島的秘密》期間限定燙金套裝」

日期：由即日至 9 月 27 日，更有「人魚島的秘密」特別版天星小輪航行

時間：上午 6 時 30 分至晚上 11 時 30 分 (航班出發時間或因實際情況改變，恕不另行通知)

由即日至 9 月 27 日，更有「人魚島的秘密」特別版天星小輪航行

船上有大量打卡位

由即日至 9 月 27 日，更有「人魚島的秘密」特別版天星小輪航行

+ 1

限定明信片派發+角色限定印章活動

地點：天星小輪限定前賣券套裝，或到朗豪坊主題活動 CHIIKAWA’S ADVENTURE現場，即可免費獲得主題限量明信片一張。數量有限，送完即止。

日期：2026 年 7 月 28 日至 2026 年 9 月 27 日

時間：上午 11 時 30 分至晚上 8 時(營業時間或因實際情況改變，恕不另行通知)

更可到三大碼頭為限定版明信片印上御三家印仔

地點： 尖沙咀碼頭／小八角色印章：中環碼頭／兔兔角色印章：灣仔碼頭

日期：2026 年 7 月 28 日至 2026 年 9 月 27 日

指定地點派發限定版明信片，更可到三大碼頭為限定版明信片印上御三家印仔

便利店套裝包10張角色卡

想方便入手可選 7-Eleven 現已發售的 180 港元套裝，附送 10 款角色收藏卡。（數量有限、售完即止）

想方便入手可選 7-Eleven 現已發售的 180 港元套裝，附送 10 款角色收藏卡

8 月 1 日至5日｜優先場有免費特典

日期：2026 年 8 月 1 日至 8 月 5 日期間將設有日語原音優先場。

取得條件：粉絲只要購買兩張優先場特典戲票，即可獲贈一份「宿營必備輕便飛行棋」（數量有限、送完即止）

粉絲只要購買兩張優先場特典戲票，即可獲贈一份「宿營必備輕便飛行棋」（數量有限、送完即止）

⚠️⚠️⚠️以下8個電影彩蛋細節存在劇透成份⚠️⚠️⚠️

《劇場版Chiikawa人魚島的秘密》改編自原作最虐心的「賽蓮篇」，表面上是免費度假美食之旅，暗地裡包著恐懼內核，可怕過「KK園區」，以下為該片帶有完全劇透的 8 個核心秘密，不想劇透的朋友請避雷跳過別看。



人魚島的第1個秘密｜免費邀請函是誘餌

島民因為不堪海妖賽蓮的無差別復仇攻擊，故意發放高達100倍報酬與免費吃到飽的邀請函，引誘外地強者上島幫忙當砲灰討伐賽蓮。

表面看是精華遊，其實KK園區陷阱

人魚島的第2個秘密｜永生傳說的悲劇起因

起初賽蓮同與人魚和樂玩耍，卻不小心失手重傷島民二葉，他的好友一葉因極度悲痛，動手煮了人魚肉來吃以求永生。

永生傳說的悲劇起因

日本7－11竟然將劇中最大悲劇製成食品。

人魚島的第3個秘密｜賽蓮的血海深仇

夢幻美麗卻讓人發毛的人魚賽蓮因同伴遭到人類捕殺烹食，憤而發狂，展開對島上觀光客與居民的無盡血腥復仇。

夢幻美麗卻讓人發毛的人魚賽蓮因同伴遭到人類捕殺烹食，憤而發狂，展開對島上觀光客與居民的無盡血腥復仇。

人魚島的第4個秘密｜兔兔神級大招

在沒帶行李、戰力受限的情況下，兔兔想出用荒謬的「兔兔 RAP」來干擾海妖歌聲，為大家驚險爭取到關鍵時間。

在電影中，劇情集中在吉伊和小八身上，兔兔主要仍為戰力及搞笑擔當。

人魚島的第5個秘密｜飛鼠真話最難聽

不受馴化的天性讓飛鼠在島篇中深刻體悟到「天下沒有白吃的午餐」，要嘛付出代價救人，要嘛承受囚禁。作者更以她之口說出永生的可怕，真是「真話最難聽」。

不受馴化的天性讓飛鼠在島篇中深刻體悟到「天下沒有白吃的午餐」

人魚島的第6個秘密｜吉伊卡哇的沉默

吉伊卡哇靠蛛絲馬跡看穿了葉子組（犯事者）就是罪魁禍首，但牠選擇不揭發、不交由私刑，因為牠看懂了那份沉重的友情與生存痛苦。

Chiikawa的勇敢與溫暖，令觀眾大加印像分。

人魚島的第7個秘密｜兔兔其實知情

有網民認為Usagi其實很早就察覺到「阿Chii」的異樣，所以在回程時才特別引Chiikawa笑，表面看似粗枝大葉，其實很暖心。

有網民認為Usagi其實很早就察覺到「阿Chii」的異樣。

人魚島的第8個秘密｜流亡與恐懼延續

葉子組在故事最後選擇前往無人島流亡，原以為能躲過紛爭，但細節暗示賽蓮的追殺從未停止，永生反成無止盡的恐怖。