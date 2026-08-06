CHIIKAWA特展門票8.8正價搶飛連結！木馬改靜態展／頭4日苦主補償
【CHIIKAWA ARTIVERSE】8月8日正價門票Klook開搶！戶外木馬改靜態、首四日入場獲額外QR Code補償（附連結）
8月8日下午1時 正價門票開售
「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展最新公佈正價門票發售詳情，門票確定於 8月8日下午1時 在 Klook 平台正式開售。因應早前現場設施運作調整，大會同步更新戶外藝術區的參觀機制，並針對首四日已入場的觀眾提供補償方案。
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戶外木馬改靜態展出 持票可坐上拍照兼設專用購物通道
大會表示，為配合整體營運及現場安全考慮，位於地下的戶外藝術區裝置已全面實施靜態展出。最新推出的 「CHIIKAWA ARTIVERSE 戶外藝術區入場券 + 特典套裝」（售價 $520），持票者可在現場工作人員指引下，進入戶外藝術區坐上木馬拍照留念，並可獲贈特展紀念卡乙張。此外，持有該門票的觀眾更享有紀念商店專屬購物通道。
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戶外觀賞區8月5起擴大 8月1至4日已入場者獲額外QR Code
團隊指出，經實地評估及場地限制許可下，地下的戶外藝術區指定觀賞區已於8月5日起正式擴大，提供更大觀賞角度與空間。
針對 8月1日至4日 持一般門票及特典套裝門票、且已完成進場的人士，大會實施特別安排：Klook 平台將發出額外 QR Code，受影響人士可憑該 Code 於展覽期間額外進入「擴大後的指定觀賞區」一次（不包括6樓室內展區及紀念品商店）。
門票種類
票價 (HKD)
包含權益與紀念品
戶外藝術區入場券 + 特典套裝
$520
戶外區坐木馬拍照、特展紀念卡、專屬購物通道、限定特典
特典套裝
$450
室內展區入場、限定主題特典紀念品
一般門票（成人）
$200 (12歲或以上)
室內展區入場、非賣品紀念品
一般門票（兒童）
$170 (4-11歲)
室內展區入場、非賣品紀念品
大會提醒，9月4日至6日之場次將暫留作天氣原因關閉時的後補用途。門票數量有限，售完即止。欲購買門票的粉絲可留意 Klook 官方網站 及特展官方社交平台的最新公佈。
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全港首個官方迴旋木馬｜天氣影響故障改靜態展
創意品牌AllRightsReserved再度聯手官方，在尖沙咀海濱打造全球首座《CHIIKAWA迴旋木馬》，原定為主角的旋轉木馬公共藝術裝置，除了吉伊卡哇、小八、兔兔等8位核心角色會換上專屬主題色座騎，還有Anoko、電影《人魚島的秘密》新角色「賽蓮」與「人魚」、師傅車車等3部特色座艙。頂裝置部更加入「星星」與小熊袋等原作標誌性圖案，完美還原夢幻世界觀。可惜早前因天氣影響發生故障，大會因安全起見與機電署聯絡，終決定停機，全展程改為「靜態展」，買飛遊客可以登上木馬拍照（不會轉動）。
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率先睇會場限定精品！夜光雕塑與夢幻音樂盒今日曝光
開賣慶典中更曝光了特展多款全球首發的《CHIIKAWA迴旋木馬》系列限定紀念品，僅限持票人士選購。當中焦點莫過於暗藏夜光驚喜的「CHIIKAWA ARTIVERSE夜光立體雕塑」（售價港幣780元），以及設計精緻的「CHIIKAWA 迴旋木馬音樂盒」（售價港幣1680元）。另外還有吊飾公仔連場景座套裝、主題T恤及頭箍等熱門款式，極具收藏價值。
（8月1日起開售，僅限持票人士選購，除盲盒產品外，每人每款產品限購一件）
最矚目是全球首度曝光的「迷你公仔系列」。吉伊卡哇、小八和兔兔等8位人氣角色換上精緻造型，坐在專屬配色的小木馬上，每款盲盒定價HK$120元，全套8款HK$960元。
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走入四大主題宇宙！珍貴原畫與毛量暴增造型雕塑登場
「CHIIKAWA 藝術宇宙」室內展區位於6樓，原畫宇宙展出超過130幅Nagano老師的珍貴原畫重現作品；音樂互動宇宙則以「睡衣派對」為主題，配上經典旋律帶來沉浸式體驗。裝置藝術宇宙更有首度亮相的「毛量暴增」造型雕塑，以及海外首展的巨型「賽蓮」和電影版角色，對粉絲來說非常有吸引力。
活動資訊
名稱： 「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展
日期： 2026年8月1日（星期六）至9月6日（星期日）
地點： 尖沙咀K11 MUSEA 6樓605 K11 Art & Cultural Centre（室內展區）及地下Promenade（戶外體驗）
購票平台： Klook、貓眼