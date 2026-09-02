《GTA 6》（Grand Theft Auto VI）加長版預告片一出，全球機迷陷入瘋狂。記者9月1日實地走訪深水埗黃金商場與旺角信和中心，行貨PS5 Pro主機已經全面淪陷。Sony官店、csl.、百老匯、豐澤等大型連鎖店門市，以至俗稱「藍店」的官方認可分銷商，全線表示「無現貨／售罄」。而有兼賣水貨的game鋪，暗盤價已破萬。



黃金信和「暗盤價」破萬，門口收機9千起跳

繼續分享行場見聞，有鋪頭依標價 $5280 引人問，但記者深知這「不可能、絕對不可能」就決定直行直過。之後向一家貼著「有現貨」標語的鋪頭問價，才能得知那高得離譜的「暗盤價」。日版水貨目前報價為HK$9,480港元，香港行貨更瘋狂，索價HK10,280港元。

深水埗黃金商場實況圖片，僅供參考。（hk01圖片）

深水埗黃金商場實況圖片，僅供參考。（hk01圖片）

記者嘗試向店員議價。店員表示如果用現金交易，水貨可以微調至9,400港元。當被問及能否再平一點時，店員苦笑解釋現時市況極度進取，並坦言：「老實講，依家門口收機價我都開到9,000蚊，好難再平畀你喇。」

深水埗黃金商場實況圖片，僅供參考。（hk01圖片）

《GTA 6》用PS5 Pro玩視覺特效更佳｜美國炒得仲「甘」！

根據最新遊戲媒體報道，《GTA 6》確認會在PS5 Pro上提供強化效果，直接刺激全球主機需求，美國 Amazon PS5 Pro 售價最高升至 1,400 美元左右，二手機亦索價有約 1,150 美元。由此可見，香港過萬元的炒價絕非單一現象。

美國 Amazon PS5 Pro 售價最高升至 1,499 美元，二手機亦索價有約 1,213 美元。

日本「品切」重災區，二手市場零水位

飛一轉日本買水貨又可行嗎？HashTECH同事剛好在日本旅行，親身查察秋葉原與各大電器街的狀況：Bic Camera、Yodobashi等大型連鎖店全線貼出PS5 Pro 主機「品切」（售罄）告示。

日本Bic Camera、Yodobashi等大型連鎖店全線貼出PS5 Pro 主機「品切」（售罄）告示。（林勇 攝）

二手店如Book Off 及 GEO 的定價也毫不手軟，二手機標價竟然直接跟隨新機建議售價，連稅高達13萬7,000日圓（約6,800港元）。計及匯率與運輸成本，企圖走水貨回港轉售的利潤空間極微。如果你純粹買來自用，剛好又有足夠的行李限額，以6,800港元購入日版二手機確實是相對划算的選擇。

二手店如Book Off 及 GEO 的定價也毫不手軟，二手機標價竟然直接跟隨新機建議售價，連稅高達13萬7,000日圓（約6,800港元）。（林勇 攝）

買不到 PS5 Pro 又想玩《GTA 6》？轉買PS5一般版更實際

《GTA 6》首發年將由PS5限時獨佔，連Steam電腦平台暫時都沒有份，要在這段期間體驗遊戲，PS5家族主機是唯一門票。

不想食炒價，不如退一步考慮PS5一般版主機；現時香港行貨雖然已經跟隨全球定價上調，數碼版主機約需4,100港元，光碟版主機約為4,800港元，數字比起數年前初推出時昂貴，但在近萬元的Pro版暗盤價面前，這四千多元的門檻無疑更容易令人接受。