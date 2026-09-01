索尼9.3雙發佈會 | 東京電玩展（TGS）開幕前夕，Sony震撼宣佈將於香港時間9月3日晚間無預警帶來加碼版「雙重發佈會」！官方確認將在當天連續播出兩場State of Play線上發佈會，不僅有全球玩家期盼的重磅獨佔大作實機畫面，更首次打造專屬亞洲與日本市場的第二場特別節目。



State of Play和State of Play Japan將於9月3日回歸。（PlayStation）

連播兩場發佈會！9.3直播時間與重點

這次Sony的排播節奏極為緊湊。第一場全球性的State of Play將於香港時間9月3日晚間9時率先登場，聚焦於PlayStation Studios旗下第一方工作室以及全球第三方合作夥伴的最新遊戲進展。

官方透露，節目結尾將帶來 FF7長達數分鐘的延伸實機演示與深度解析。（Engadget）

這場發佈會的壓軸重頭戲，已確認交給Square Enix打造的《最終幻想7 重製版》三部曲最終章《最終幻想7 啟示錄》。官方透露，節目結尾將帶來長達數分鐘的延伸實機演示與深度解析，預計將公開這款計劃於明年春季上市的重磅大作的正式發售日期。

《最終幻想7 重製版》三部曲最終章《最終幻想7 啟示錄》。（YouTube）

第一場結束後，第二場節目State of Play Japan（日本與亞洲特別場）將緊接著無縫開播。該場次由日本超人氣聲優梶裕貴（Yuki Kaji）再度擔綱主持，專注日本及亞洲地區開發商的最新項目，呈現全新的遊戲畫面與未公開資訊。兩場節目將同步於PlayStation官方YouTube、Twitch及TikTok平台全程直播。

日本超人氣聲優梶裕貴（Yuki Kaji）再度擔綱主持。（Instagram）

頑皮狗《Intergalactic》成焦點！「星際光頭」與DEI爭議吵翻網民

除了FF7之外，全場另一大焦點莫過於頑皮狗開發中的全新科幻IP《Intergalactic: The Heretic Prophet》（星際：異端先知）。這款自2024年首度公開概念後便極度神秘的作品，據傳將在本次發表會上釋出首支實機預告片。

頑皮狗新作《Intergalactic: The Heretic Prophet》。（YouTube）

然而，這款遊戲自公開以來就陷入巨大舆論漩渦。主因在於遊戲主角設定為一位剃光頭的女性太空飛行員，再加上頑皮狗近年積極擁抱的多元平等包容（DEI / Diversity, Equity, and Inclusion）設計路線，引爆大量玩家不滿。Reddit與X（前 Twitter）上不少玩家抨擊這種造型是「為了政治正確而犧牲審美」，甚至笑稱其為「星際光頭」、「SBI（Sweet Baby Inc）風格延伸」；不過也有支持者認為，太空科幻題材本就應打破傳統審美框架，光頭造型更符合嚴苛太空環境的實用設定。這場關於「審美」與「DEI」的網民拉鋸戰，讓頑皮狗在節目開播前就站上了風口浪尖。

實體光碟被淘汰？索尼官方博客爆發玩家抗議潮

受Sony近月來逐漸淡出實體遊戲光碟生產的決策影響，在PlayStation官方Blog的公告下方，湧入了排山倒海的玩家洗版留言，紛紛質問「我們的實體光碟在哪裡？」、「沒有光碟就不買PS6！」外媒也分析，若Sony在Live直播時不開啟聊天室權限管制，屆時直播留言區恐將被玩家的實體光碟抗議聲浪完全淹沒。