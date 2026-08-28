GTA 6公布27分鐘PS5實機演示！雙主角無縫切換　換人時AI自動接管

今天凌晨，Rockstar Games正式推出《GTA6》時長接近27分鐘的官方超長實機演示，影片素材全部錄製自PS5主機，完整展示雙主角、戰鬥追逐、開放世界交互、角色關係等大量核心遊戲機制，訊息量爆炸。



本次實機開篇直接進入幫派街區任務，男女主角傑森（Jason Duval）與露西婭（Lucia Caminos）捲入激烈火拼，動態掩體系統支持玩家在交火過程中靈活移動、翻越、切換掩體位置，不再是固定點位的站樁射擊。

本次實機開篇直接進入幫派街區任務。（YouTube@Rockstar Games）

GTA 6公布實機影片部分畫面：

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警方攻堅AI完整呈現，警察不再是簡單的被動追擊，會破門突擊、多方向合圍，交火之後開啟高速追車戲份，露西婭負責駕駛車輛，傑森在車內向外開火射擊，完整展現高烈度的追逐戰鬥流程。

雙主角與遊戲機制

雙主角系統是本次演示的核心亮點之一，玩家可以在兩名主角之間實現無縫實時切換，切換過程沒有加載畫面，兩名角色各自擁有獨立的行動狀態，切換時另一名角色會由AI接管繼續行動。

同時新增共同探索機制，雙人結伴行動會提升二者之間的關係紐帶，影響部分劇情走向，該關係系統為可選體驗，玩家無法觸發強制分手結局，兩位角色始終保持犯罪搭檔定位。部分任務會存在角色專屬分配，同一個委託只會給到傑森或者露西婭其中一人，引導兩條不完全一致的劇情分支。

開放世界與生活細節

演示影片也放出大量生活化的開放世界內容，包含二人在公寓的日常互動、餐廳搶劫、開鎖偷車小遊戲，同時展示划船、跳傘、競速、健身等豐富支線活動。罪城地圖NPC密度極高，路人行為、城市晝夜環境變化細節豐富，不同時間段的城市氛圍、行人數量、店鋪營業狀態都會發生變化，整體城市鮮活度進一步提升。

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載具與物理系統

天氣系統同樣得到強化，暴雨、颶風等極端天氣會影響駕駛操控、行人行為和部分任務觸發條件，海面風浪也會隨天氣動態變化，影響船隻航行體驗。載具層面迎來多項改動，車輛加入燃油、汽車電池電量機制，油料耗盡會直接拋錨，玩家需要在加油站加油、更換汽車電池或者駁電啟動。

碰撞不再是簡單貼圖變化，車身結構形變、劃痕、零部件脱落均有真實物理反饋，車輛受損之後還會直接影響操控手感，輪胎破損會導致方向偏移，引擎受損會出現動力下降、冒黑煙等表現。

車尾箱支持存放武器道具，不用將全部裝備隨身攜帶，玩家可以根據任務需求提前在車尾箱儲備對應裝備，戰鬥中隨時回到車輛旁取用。

駕駛手感也經過重新調校，不同車型的重量、加速、煞車、轉向差異更加明顯，跑車、越野車、卡車、摩托車各有鮮明的操控特徵。遊戲還加入偽裝換裝機制，完成犯罪行為之後更換著裝，能夠改變警方的識別判定邏輯，降低被通緝的機率。

畫質、榮譽系統與發售日

道德榮譽系統同樣實裝，玩家不同行事風格會帶來對應的反饋，高榮譽狀態可以解鎖商店折扣、隱藏地點線索，行事暴戾則會引來更加激進的警方應對。

本次演示全部為PS5原生錄製，畫面解像度、光影效果、材質細節均達到當前主機遊戲第一梯隊水平。角色面部表情、肢體動作更加自然，對話時的微表情、眼神變化都有細膩呈現。

城市建築紋理、植被、水面反射、車輛內飾細節均有大幅提升，晝夜交替時的光影過渡自然流暢，霓虹燈、車燈、路燈在夜間的反射效果真實。遊戲全程無加載畫面，從室內到室外、從地面到空中、從駕駛到步行全部無縫銜接，開放世界的沉浸感進一步增強。

按照官方給出的發售計劃，主機版本將於2026年11月19日上線，PC版本則會延後推出，本次放出的是開發階段完成版本，部分系統細節還存在繼續打磨調整的空間。

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