賣港元$3120裡面竟然無Game？Rockstar最新GTA6收藏盒惹全網負評

GTA6收藏盒要價$399.99美元！Rockstar Games突襲公佈《俠盜獵車手VI》（《GTA 6》）實體周邊禮盒「好時光之州——罪惡都市合輯」（The Goodtime State – Vice City Collection），定價399.99美元（折合約3,120港元），預計於2026年11月19日與遊戲同步發售。



《俠盜獵車手VI》實體周邊禮盒「好時光之州——罪惡都市合輯」。（Rockstar）

這盒價值不菲的收藏套裝雖然塞滿11款主題實體物件，但裡面連一張遊戲光碟或一組數碼下載碼都沒有。玩家花了超過三千港元買回家，依然無法直接玩到遊戲，必須自己另掏腰包購買遊戲本體。

禮盒內共含有11款主題實體物件。（Rockstar）

GTA 6收藏盒索價3,120港元包甚麼？11款實體周邊完整清單

Oakley Frogskins太陽眼鏡：配有Prizm Sapphire鏡片



New Era 9FORTY棒球帽：印有罪惡都市與萊昂尼達州標誌



6吋「鱷魚麥卡」（Macca the Gator）公仔擺件（設有旋轉開啟暗格）及「鱷魚麥卡」磁吸鏡子



萊昂尼達州斜揹袋



Chunkee海牛玻璃小酒杯



罪惡都市調酒匙、剃刀片造型鑰匙扣（香港通稱鎖匙扣）



金屬盒裝琺瑯徽章組、貼紙包與雙面全景紀念海報



+ 6

配件陣容看似豐富，且聯乘了Oakley與New Era等潮牌，但這種「賣潮牌多過賣遊戲」的組合，卻惹來不少老玩家質疑。

索價399.99美元為何不含遊戲？Rockstar的商業算盤如何打？

《GTA6》標準版遊戲售價為79.99美元，包含額外虛寶的終極版則賣99.99美元。若玩家欲同時入手收藏禮盒與遊戲本體，總開銷將高達480至500美元（折合約3,744至3,900港元，未計運費與稅項）。廠商不附帶遊戲本體，近年在業界漸成趨勢。官方的考慮通常是避免平台不同（PS5或Xbox Series X|S）而需要生產多種庫存，同時也能讓購買數碼版的玩家無縫購入實體周邊。

《GTA6》標準版遊戲售價為79.99美元，包含額外虛寶的終極版則賣99.99美元。（Playstation）

玩家為何暴怒？比較《碧血狂殺2》收藏盒貴了整整4倍

有玩家翻出Rockstar於2018年推出的《碧血狂殺2》（《荒野大鏢客：救贖2》/ Red Dead Redemption 2）收藏盒作對比，當時同樣不含遊戲本體的《碧血狂殺2》收藏盒售價僅為99.99美元。時隔多年，新收藏盒價格猛漲4倍，大尺寸的雕像或主角實體擺件依然缺席，取而代之的是一隻在預告片中僅登場數秒的鱷魚。

《碧血狂殺2》（《荒野大鏢客：救贖2》/ Red Dead Redemption 2）收藏盒。（Rockstar）

「我們花400美元買了一副墨鏡和一頂帽子，外加一隻莫名其妙的鱷魚。」一名Reddit網友在討論區留言嘲諷。

雖然負評如潮但黃牛照炒？二手平台已飆至數千甚至上萬港元

儘管社群爭議不斷，Rockstar官方商店開賣後，限量名額依然被搶購一空。eBay等二手平台已經出現大量的轉賣訂單，黃牛價格被一路轉炒至數千甚至上萬港元。

Rockstar最新GTA6收藏盒在二手平台瘋炒。（eBay）

來源：Rockstar