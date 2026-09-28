Diablo V暴雪重磅發表！棄開放世界改玩商隊　新職業「瘟疫騎士」

暴雪娛樂年度盛事BlizzCon 2026正式登場，而今年最重量級的驚喜之一，無疑就是系列全新作品《暗黑破壞神 V（Diablo V）》正式揭曉。



不同於前作《暗黑破壞神 IV》以開放世界形式探索聖休亞瑞，本作將以「商隊」作為玩家旅程的重要核心，同時把故事舞台重新帶回聖休亞瑞西方大陸，更讓系列招牌大魔王迪亞布羅從故事一開始便正式站上檯面。

Diablo V的宣傳預告片（YouTube@《暗黑破壞神 V》）

BlizzCon 2026活動期間，COOL也參與《暗黑破壞神 V》媒體聯訪，訪問《暗黑破壞神》遊戲總監Joe Shely以及劇情設計總監Jennifer Hepler，深入聊到本作為什麼要改變世界探索方式、迪亞布羅回歸將如何影響劇情，以及首度登場的全新職業「瘟疫騎士」究竟會是一個什麼樣的存在。

《暗黑破壞神 V》比四代還黑暗！

當初《暗黑破壞神 IV》公開時，暴雪曾不斷強調回歸黑暗的核心概念，更將本作形容為系列至今最陰暗、最殘酷的一段故事。而當《暗黑破壞神 V》曝光之後，便有玩家想到，那這次的故事究竟還能多黑暗呢？

對此，Jennifer Hepler 表示，《暗黑破壞神 IV》的黑暗故事確實獲得玩家非常強烈的共鳴，因此團隊這一次決定在這個基礎上繼續前進，打造一個更加黑暗的世界。但她同時強調：「只有黑暗是不夠的。」團隊希望玩家即使身處一個更加絕望的世界，仍然能夠找到值得自己奮戰的東西。

因此《暗黑破壞神 V》另一項極為重要的核心原則，就是打造系列至今最個人化的《暗黑破壞神》故事。

《暗黑5》要讓玩家真正成為故事核心

這次開發團隊希望把玩家真正放到故事的駕駛座上，讓玩家角色和整個劇情、主要人物之間的關係，比系列任何一代都更加密切。

這次開發團隊希望把玩家真正放到故事的駕駛座上，讓玩家角色和整個劇情、主要人物之間的關係，比系列任何一代都更加密切。（暴雪娛樂）

而這種設計，從遊戲一開始就會直接體現出來，《暗黑破壞神 V》的故事將從玩家發現自己擁有一項極其特殊的能力開始，玩家能夠進入迪亞布羅的「恐懼領域」，並且活著回來。

這在遊戲世界中幾乎是其他人都無法做到的事情，因此整段冒險的重要謎團之一，就是玩家必須逐漸找出：「為什麼我做得到？」包括玩家為什麼擁有這些特殊能力、它們和迪亞布羅重新崛起究竟有什麼關係，都將成為主線劇情的重要核心。

迪亞布羅這次一開始就在！

過去系列經常把迪亞布羅塑造成躲在幕後、操控整場災難的終極存在，玩家通常得一路追查事件真相，最終才逐漸接近真正的大魔王。

《暗黑破壞神 V》的情況將有所不同，這一次迪亞布羅已經正式回歸，玩家在故事早期便會與他以及旗下的恐懼指揮官產生更多接觸。（暴雪娛樂）

但《暗黑破壞神 V》的情況將有所不同，這一次迪亞布羅已經正式回歸，玩家在故事早期便會與他以及旗下的恐懼指揮官產生更多接觸。

而這麼做的一個重要目的，就是讓玩家很快意識到自己和迪亞布羅之間的實力差距有多麼巨大。

玩家不是一開始就已經準備好擊敗大魔王，而是在一次次接觸後理解自己的不足，再逐漸找出強化自身的方法。整趟旅程也會圍繞：「我要做到什麼，才能真正準備好面對迪亞布羅？」這個問題一路向前推進。

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這次冒險不是以城鎮為中心！玩家會一路建立自己的「商隊」

除了劇情之外，《暗黑破壞神 V》在世界探索方式上也會和四代有明顯不同。這次玩家的旅程將圍繞一支「商隊」展開，隨著故事進行，玩家會逐漸招募不同角色加入隊伍，例如提供重要功能的鐵匠會相對較早登場，其他功能性沒有那麼核心的角色則可能在故事稍後才加入。

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而這些人並不只是站在商隊裡提供服務的NPC，每一名角色在世界中都有自己的故事，玩家能夠透過相關支線任務進一步了解他們，因此即便是較晚加入的商隊成員，也會擁有屬於自己的完整故事線。

至於玩家是否可能決定某些商隊角色的生死？開發團隊沒有否認，只表示：「現在還不是我們要揭露這件事情的時候。」

主線會讓玩家遇到所有可加入角色

不過如果玩家擔心自己走錯路，就可能永遠錯過某個重要NPC，目前倒是不需要太過緊張。開發團隊表示，以現在的設計來看，玩家按照遊戲的主要劇情推進，就會接觸到所有有可能加入商隊的角色。

開發團隊表示，以現在的設計來看，玩家按照遊戲的主要劇情推進，就會接觸到所有有可能加入商隊的角色。（暴雪娛樂）

不再是《暗黑4》的固定開放世界

在《暗黑破壞神 V》中，玩家每次從商隊出發探索時，都會逐步踏入被戰爭迷霧籠罩的未知區域。這些未知區域所代表的內容並不一定永遠固定，開發團隊表示，即使玩家再次來到相同地區，下一次所發現的東西也可能與上一次有所不同。

在《暗黑破壞神 V》中，玩家每次從商隊出發探索時，都會逐步踏入被戰爭迷霧籠罩的未知區域。（暴雪娛樂）

也就是說，這層戰爭迷霧不只是單純把地圖遮住，背後更代表著每一次重新探索，都可能發現新的東西。

舞台回到西方大陸！《暗黑2》、《暗黑3》老玩家可能看到熟悉地點的變化

世界觀方面，《暗黑破壞神 V》也會離開四代主要探索的區域，開發團隊確認，本作故事主要發生於聖休亞瑞的西方大陸，相較之下，《暗黑破壞神 IV》的主要冒險舞台則位於東方大陸。

世界觀方面，《暗黑破壞神 V》也會離開四代主要探索的區域，開發團隊確認，本作故事主要發生於聖休亞瑞的西方大陸。（暴雪娛樂）

因此這次玩家比較不會看到四代那些地區的後續變化，反而是《暗黑破壞神 II》與《暗黑破壞神 III》曾經出現過的一些西方地區，有機會再次登場。開發團隊更特別提到，這次故事會重新靠近衛斯馬屈一帶，因此系列老玩家將有機會親眼看到，那些過去曾造訪過的地方在多年以後究竟變成了什麼模樣。

裝備格子回歸《暗黑2》風格？

另一個在《暗黑破壞神 V》公開後引起玩家討論的地方，就是裝備在背包中再次擁有不同尺寸。例如體型較大的雙手武器，會佔據比一般物品更多的格子，讓整個物品系統看起來更接近系列早期作品。

另一個在《暗黑破壞神 V》公開後引起玩家討論的地方，就是裝備在背包中再次擁有不同尺寸。（暴雪娛樂）

但問題也隨之而來：以前這種設計最麻煩的地方，不就是背包一下子塞滿，玩家得一直回城清裝備嗎？Joe Shely 對此表示，團隊確實希望藉由物品佔據不同空間，讓一件巨大的雙手武器無論掉在地上，還是被玩家放進背包，都能擁有更強烈的「實體感」。

但他也明確表示：「我們不能讓這項改變反而讓遊戲變得更難玩。」Joe 進一步表示，如果大型物品會佔據更多欄位，那麼開發團隊就有責任提供足夠的空間，以及更適合這套系統的操作方式。

這點對使用控制器的玩家尤其重要，因此團隊目前也正在設計新的物品欄操作方式，希望無論是鍵盤滑鼠還是控制器，都能順暢整理不同大小的道具。但更重要的是，Joe認為：到了今天，「因為背包滿了，所以只能回城」根本不應該再成為《暗黑破壞神》的玩法機制。

團隊的目標絕對不是讓玩家因為物品佔據更多格子，反而更頻繁地被迫返回商隊處理裝備。他補充說：

我們希望你回到城裡，是因為那裡有很酷的東西，而不是因為你的空間用完了。

瘟疫騎士不是死靈法師那種召喚流

本次《暗黑破壞神 V》率先公開的職業中，最受到關注的自然就是系列過去從未出現過的全新職業「瘟疫騎士」。

本次《暗黑破壞神 V》率先公開的職業中，最受到關注的自然就是系列過去從未出現過的全新職業「瘟疫騎士」。（暴雪娛樂）

Joe Shely 也在訪問中再次明確確認：瘟疫騎士是一個過去任何《暗黑破壞神》作品都沒有出現過的全新職業。而這個職業的定位，主要是一名戰場控制型角色，不過所謂控制並不是像死靈法師一樣，依靠大量召喚物佔據戰場。Joe 特別強調：瘟疫騎士並不是召喚流。

此外，瘟疫騎士也確認是一名重甲職業。因此他的機動能力可能不會像狩魔獵人（Demon Hunter）這種高機動角色那麼出色，但相對地能夠承受更多傷害。

戰鬥時，他可以將瘟疫散播到戰場之上，再利用、消耗這些瘟疫效果來維持對戰局的控制。這種概念也讓玩家聯想到過去巫醫的玩法，但 Joe 仍強調，雖然玩家熟悉並喜愛過去那些職業，瘟疫騎士仍會是一套全新的職業體驗。

《暗黑破壞神 V》首發就有完整終局內容

最後談到終局內容，開發團隊也做出了一項相當重要的承諾：《暗黑破壞神 V》推出的第一天，就會擁有完整的終局內容體驗。

《暗黑破壞神 V》推出的第一天，就會擁有完整的終局內容體驗。（暴雪娛樂）

Joe Shely 表示，無論是只想完整體驗劇情的玩家，還是從一開始就將目標放在刷裝、提升角色與終局內容的核心玩家，團隊都希望《暗黑破壞神 V》在上市時就已經能提供他們想要的內容。

整個終局內容將擁有多種不同活動，各自具備不同節奏與玩法，而不是只靠一種玩法無限重複。Joe 以《暗黑破壞神 IV》的深坑與其他活動為例，每一套玩法都有自己的節奏，而《暗黑破壞神 V》也會以同樣的思路重新打造一套完整系統。

至於《暗黑破壞神 IV》現有的賽季、終局內容活動以及征戰計畫是否會原封不動搬到五代？Joe 表示，《暗黑破壞神 V》的終局內容基本上會是重新設計，不過有些四代發展出來的優秀概念，確實會成為新作的靈感。

其中一個就是征戰計畫，團隊認為，玩家玩《暗黑破壞神》時，有時候可能只有 5 分鐘可以玩，但有時候又會想一次坐下來玩好幾個小時。

征戰計畫的好處，就是能夠把一個原本可能需要 40 分鐘甚至 1 小時才能完成的長期目標，拆成許多較短的小階段，因此即使玩家今天只有短短幾分鐘，仍然能夠做一點事情，同時推進一個更大的長期目標。

這種短時間也能玩、長時間又有東西可以追的設計哲學，也會成為《暗黑破壞神 V》的重要參考方向之一。

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