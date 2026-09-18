GTA 6開車要加油？外媒爆燃料系統與電動車細節　任務難度恐暴增

Rockstar Games（R星）旗下經典遊戲系列《俠盜獵車手 VI（Grand Theft Auto VI/GTA 6）》，從曝光消息之初直至現今從不缺新聞。而近日針對遊戲設定又迎來最新進展，根據消息指出，官方即將在遊戲中加入車輛燃料設計，引起外界與忠實粉絲們的熱議。



沒油真的會死火 R星表示：「全程僅10秒別怨了」

眾所周知，在以往《GTA》系列作品中，開車並沒有油量上的限制，而稍早YouTuber TGG前往Rockstar North體驗其新作時便透露，現在玩家開車時須留意耗油量，並且要在沒油時去加油站加油。

根據消息指出，官方即將在遊戲中加入車輛燃料設計。（Rockstar Games）

同時他也指出，加油站除了能補油之外，還能進行維修；電動車亦可在同位置充電，值得一提的是，當粉絲們選擇加油時，遊戲還會自動播出一段10秒鐘的動畫。Rockstar North共同工作室負責人Rob Nelson也隨著該討論話題度幽默地說：

你各位啊，以加滿油來說，這已經很快了，你們應該不能抱怨這個吧。

Rob Nelson幽默歸幽默，不過回歸到遊戲本身，TGG則是認為玩家們只要隨時注意油錶，日常駕車應該不會有太多狀況，但若正在執行任務，抑或者遇到迴避警方時偷到一款沒油的車，可能就會造成極大的困擾。

據有關人士透露，現在玩家開車時須留意耗油量，並且要在沒油時去加油站加油。（YouTube＠Vice City Central）

當然，目前還尚不清楚Rockstar Games在車款上設定的耗油程度，Rob Nelson也透露需等待遊戲上架後，先觀察玩家們對這個系統的真實反饋後再做適當調整。

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