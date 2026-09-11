倉木麻衣柯南主題曲30首刷新紀錄！26年陪伴成就健力士世界紀錄

倉木麻衣柯南主題曲30首刷新紀錄！日本歌姬倉木麻衣（Mai Kuraki）於2026年9月27日在東京接過官方認證證書，正式宣佈以30首作品，第二度刷新健力士世界紀錄（Guinness World Records）中「同一位歌手演唱同一動畫系列主題曲最多數量」的世界紀錄。



日本歌姬倉木麻衣，第二度刷新健力士世界紀錄。（X）

【健力士世界紀錄】倉木麻衣26年唱響30首柯南神曲的背後歷程

這場長達26年的合作締造了日本流行音樂史上的奇蹟，早在2017年7月，倉木麻衣就曾憑藉21首柯南歌曲首度獲得健力士認證，登上新聞報道。

2017年7月，倉木麻衣就曾憑藉21首柯南歌曲首度獲得健力士認證。（新浪）

時間來到2026年，隨著9月26日播出的電視動畫第1193集片尾曲〈愛で全部抱きしめて愛して〉（電視版第74首ED）正式播出，她為柯南演唱的主題曲正式達到第30首里程碑。恰逢《名偵探柯南》電視動畫迎來播映30週年，歌手與動畫雙雙跨越30大關，這項紀錄可謂份量十足。

26年陪伴成就健力士世界紀錄。（X）

東京授證現場柯南驚喜現身！倉木麻衣淚灑致詞：這是一生的驕傲

頒獎典禮現場，日本健力士世界紀錄官方代表石川佳織親自將認證書頒發給倉木麻衣，主角江戶川柯南亦現身擁抱祝賀，兩人更一同擺出經典Pose合照。

接過證書的倉木麻衣難掩內心激動：「真的非常開心，真的就像做夢一樣……這是我的驕傲。」她坦言9年前首次獲認證後，收到許多粉絲鼓勵她繼續前進，這份溫暖成了倉木麻衣堅持創作的最大動力。她強調，這項紀錄不單單屬於她個人，更是屬於所有多年來深愛《名偵探柯南》的歌迷與製作團隊。

日本健力士世界紀錄官方代表石川佳織、倉木麻衣、柯南合照留念。（X）

名偵探柯南經典歌單盤點：從百萬名曲到2026最新第30首神曲

回顧這26年來的30首金曲，每一首歌曲都深刻印在幾代動漫迷的青春記憶中，接下來盤點5首倉木麻衣獻唱的《名偵探柯南》經典金曲。

〈Secret of my heart〉（2000年，TV版ED9）：倉木麻衣的出道第二張單曲，亦是她與柯南結緣的起點。溫柔而堅定的R&B曲風唱出主角心中的秘密，單曲銷量突破百萬，奠定其歌姬地位。



〈Time after time ～花舞う街で～〉（2003年，劇場版《迷宮的十字路》主題曲）：結合日本傳統和風與現代流行樂，完美襯托出櫻花紛飛的京都場景，至今仍被無數粉絲公認為劇場版主題曲的神作之一。



〈風のららら〉（2003年，TV版OP12）：輕快的旋律配上夏日清爽的動畫畫面，成為早期電視版最具代表性的片頭曲之一。



〈渡月橋 ～君 想ふ～〉（2017年，劇場版《唐紅的戀歌》主題曲）：睽違多年後再度打造經典和風單曲，狂刷日本音樂榜單，不僅登上NHK紅白歌唱大賽，更是幫助她打破首次健力士紀錄的關鍵功臣。



〈愛で全部抱きしめて愛して〉（2026年，TV版ED69）：第30首里程碑之作，以溫暖包容的歌詞宣告這段長達四分之一個世紀的陪伴仍在延續。



倉木麻衣×《名偵探柯南》特設網站「追憶の旋律―メモリアル・メロディー」（追憶旋律——Memorial Melody）已於9月27日開設，整理雙方26年來的合作歷程。

倉木麻衣×《名偵探柯南》特設網站「追憶の旋律―メモリアル・メロディー」。（bzone）

雙跨越30大關！倉木麻衣與《名偵探柯南》四分一世紀的共生傳奇

動畫音樂合作在業界常見，但能維繫26年且輸出30首原創主題曲，在全球動漫產業實屬罕見。倉木麻衣的歌聲早已超越單純的背景音樂，成為《名偵探柯南》不可或缺的靈魂符號。隨著動畫邁入第30個年頭，這份跨越幾代人青春的回憶，依然在每週末的電視機前準時響起。